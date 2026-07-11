Pancu, dezvăluiri în „cazul Djokovic” Fostul antrenor de la CFR Cluj, despre jucătorul anchetat pentru pariuri: „Am avut un dialog cu el” +11 foto
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
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Pancu, dezvăluiri în „cazul Djokovic” Fostul antrenor de la CFR Cluj, despre jucătorul anchetat pentru pariuri: „Am avut un dialog cu el”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 11:02
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 11:03
  • Daniel Pancu (48 de ani) a venit cu detalii despre dosarul pentru pariuri în care este anchetat Damjan Djokovic (36 de ani), jucător pe care l-a antrenat la CFR Cluj.
  • În prezent, Pancu se află pe banca tehnică a echipei Rapid București.
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Fotbalistul de la CFR Cluj a fost citat de Comisia de Disciplină din cadrul FRF și este anchetat de Departamentul de Integritate și Antifraudă în legătură cu un cartonaș galben suspect, încasat la finalul anului 2025.

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Daniel Pancu: „Am avut un dialog separat cu el, doar noi doi”

Daniel Pancu a dezvăluit că cei de la CFR Cluj aflaseră despre situația în care se afla Djokovic, acesta fiind și motivul pentru care nu ar fi fost luat inițial în cantonamentul din Spania, din ianuarie.

Ulterior, în luna mai, mijlocașul croat a purtat o discuție cu fostul antrenor de la CFR Cluj, care le ceruse părerea celorlalți jucători ai echipei din Gruia.

„După ce au apărut informațiile în presă, i-am strâns pe jucători în vestiar și i-am întrebat dacă au încredere în colegul lor. Mi-au spus că au încredere deplină.

Am avut un dialog separat cu el, doar noi doi. Mi-a spus ce a avut de spus și, fiind o discuție doar între noi, așa o să rămână”, a spus Pancu pentru ProSport, citat de fanatik.ro.

Faza a avut loc pe 19 decembrie 2025, în meciul dintre FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1. Se presupune că, la acel moment, Djokovic ar fi încasat în mod intenționat un cartonaș galben în minutul 77.

Ce s-a întâmplat mai exact? Chiar în apropierea arbitrului Sebastian Colțescu, Djokovic a luat mingea în brațe și l-a lovit pe Charles Petro. „Centralul” nu l-a iertat și i-a arătat cartonașul galben.

Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube
Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube

Galerie foto (11 imagini)

Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube
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În legătură cu cartonașul galben încasat de fotbalistul de la CFR s-ar fi plasat mai multe pariuri, atât în România, cât și în străinătate.

Ce riscă Damjan Djokovic dacă va fi găsit vinovat

În cazul în care se va dovedi că Damjan Djokovic a fost implicat în aceste activități ilegale, atunci mijlocașul riscă o pedeapsă foarte dură.

Punctul 5 din Articolul 60 privind Corupția / Pariurile sportive / Integritatea competițiilor prevede:

„Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

  • interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani
  • penalitate sportivă de 300.000 de lei”.

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