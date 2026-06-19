Portughezii, asaltați de comentarii  Fanii le-au inundat rețelele sociale: „Jucați pentru el cum joacă argentinienii pentru Messi!” + Reacția surorii lui CR7 +7 foto
Cristiano Ronaldo
Campionatul Mondial

Portughezii, asaltați de comentarii Fanii le-au inundat rețelele sociale: „Jucați pentru el cum joacă argentinienii pentru Messi!” + Reacția surorii lui CR7

alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 20:51
  • Sora lui Cristiano Ronaldo a declanșat un adevărat scandal în Portugalia, după ce i-a atacat indirect pe colegii fotbalistului de la națională
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Katia Aveiro a făcut o postare pe InstaStory, după ce Portugalia a remizat, 1-1 cu Congo, în primul meci de la Mondial.

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Sora lui Ronaldo: „Ciudată Cupa asta Mondială”

„Au uitat ca prin magie cum să paseze mingea, cum să o recâștige și cum să iasă pe contraatac.

Jocul s-a dezvoltat de la mijlocul terenului spre înapoi… Ciudată Cupa asta Mondială. Ciudată. Dar hai să continuăm… Starturi ratate, finalizări reușite. Până la sfârșit”.

Ea a dat și like pe Instagram unei postări despre Bruno Fernandes în care scria:

„Bruno Fernandes arată ca un alt jucător în tricoul echipei naționale… Când Portugalia are cea mai mare nevoie de un lider, acesta dispare din joc și lasă responsabilitatea pe umerii altora.

Mult talent, multă atenție media, dar unde este hotărârea în momentele importante? Fanii se așteaptă la o vedetă care apare atunci când presiunea crește, nu la cineva care dispare când jocul devine dificil”.

„Ronaldo este doar un alt jucător”

Joao Neves, fotbalistul lui PSG și coechipierul lui Ronaldo la națională, a vorbit despre situația lui Cristiano:

„Știm ce a făcut Cristiano pentru echipa noastră națională, dar, în acest moment, simt din partea lui și a tuturor celorlalți că este doar un alt jucător pe care îl putem ajuta, nu este diferit de ceilalți și va aduce contribuția pe care o vor face toți ceilalți.

Suntem foarte uniți și asta va face diferența pe termen lung. Această remiză nu ne va doborî”.

Discursul mijlocașului nu a fost bine primit de fanii lui CR7, care au inundat comentariile sale și ale altor fotbaliști portughezi cu replici agresive și cereri de a-i pasa mingea mai mult lui Ronaldo și a-l aduce mai des în poziții de finalizare: „Respectați-l pe Cristiano!”, „Jucați pentru el cum joacă argentinienii pentru Messi!”, „Pasați-i mingea!”.

Cristiano Ronaldo, la antrenamentul Portugaliei. Foto: Instagram/@cristiano
Cristiano Ronaldo, la antrenamentul Portugaliei. Foto: Instagram/@cristiano

Galerie foto (7 imagini)

Cristiano Ronaldo, la antrenamentul Portugaliei. Foto: Instagram/@cristiano Fizicul impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram/@cristiano Cristiano Ronaldo, la antrenamentul Portugaliei. Foto: Instagram/@cristiano Fizicul impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram/@cristiano Cristiano Ronaldo, la antrenamentul Portugaliei. Foto: Instagram/@cristiano
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