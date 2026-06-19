Jovo Lukic, în istoria Cupei Mondiale! Niciun alt atacant nu mai reușise asta din 1966: „Am crezut că glumesc”

Jovo Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj și golgheterul ultimului sezon din Superligă, a intrat în istoria Cupei Mondiale după prestația din meciul Canada - Bosnia (1-1).

Potrivit Opta, bosniacul este primul atacant din 1966 încoace care a câștigat toate cele nouă dueluri aeriene disputate într-un meci de la turneul final.

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Jovo Lukic (27 de ani), atacantul bosniac al Universității Cluj, trăiește cea mai frumoasă perioadă a carierei.

După ce a marcat la debutul Bosniei și Herțegovinei la Cupa Mondială din 2026, vârful ardelenilor a aflat că a stabilit un record istoric.

Jovo Lukic, record la Cupa Mondială 2026: 9 dueluri aeriene câștigate din 9 în meciul cu Canada

În remiza obținută de Bosnia și Herțegovina împotriva Canadei, scor 1-1, Lukic, titular 62 de minute, nu s-a remarcat doar prin golul înscris, ci și printr-o statistică impresionantă: a avut procentaj 100% la duelurile aeriene din meci, câștigând toate cele nouă disputate.

Potrivit datelor Opta, Jovo Lukic este primul atacant din 1966 încoace care a fost implicat în cel puțin nouă dueluri aeriene într-un meci de la Cupa Mondială și le-a câștigat pe toate.

Din cele nouă dueluri aeriene câștigate în meci, unul a fost cel decisiv, la golul marcat cu capul în urma unui corner.

100% - Bosnia and Herzegovina's Jovo Lukic is the first forward on record (since 1966) to record 9+ aerial duels in a FIFA World Cup match and win every single one of them (9/9 - 100%). Headstrong. pic.twitter.com/yDRku4kRVc — OptaJohan (@OptaJohan) June 12, 2026

Jovo Lukic: „Există o mică anecdotă”

„Există o mică anecdotă. După meci, colegii au venit la mine și mi-au spus: «Uită-te la asta, ai 9 din 9 dueluri aeriene câștigate, așa ceva nu s-a mai întâmplat din 1966».

Am crezut că glumesc, dar când am verificat, s-a dovedit că era într-adevăr adevărat.

Este un sentiment minunat să rămâi înscris în istorie într-un fel și mă bucur foarte mult de asta”, a declarat Lukic pentru publicația bosniacă Avaz.

„Pare un vis”

Atacantul lui U Cluj recunoaște că încă nu realizează pe deplin ceea ce i se întâmplă.

„Când mă uit la înregistrarea golului, nici eu nu știu ce să spun. Încă nu mi s-au așezat impresiile.

Chiar pare un vis - mai întâi visul de a juca la Cupa Mondială, iar apoi și acela de a marca un gol”, a mărturisit el.

„Soția îmi spune că apar până și din frigider”

Lukic spune că încearcă să ignore agitația din jurul numelui său, chiar dacă familia îi amintește constant cât de popular a devenit.

„Nu mă preocupă prea mult popularitatea, nu urmăresc presa, iar soția îmi spune că apar până și din frigider”, a adăugat fotbalistul bosniac, folosind o expresie prin care sugerează că este prezent peste tot în mass-media.

Golul lui Lukic împotriva Canadei a adus Bosniei avantajul în primul meci din Grupa B, înainte ca nord-americanii să egaleze prin Cyle Larin în repriza secundă.

Cu Elveția a intrat în minutul 85

În cea de-a doua partidă de la Cupa Mondială, pierdută de Bosnia și Herțegovina în fața Elveției, scor 1-4, atacantul lui U Cluj a început pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren abia în minutul 85, imediat după ce Vargas a ridicat scorul la 2-0.

Bosnia și Herțegovina va juca totul pe o singură carte în ultimul meci din Grupa B, împotriva Qatarului.

Cu un singur punct acumulat după primele două etape, naționala pregătită de Sergej Barbarez are nevoie de o victorie pentru a păstra șanse la calificarea în optimile de finală, inclusiv de pe unul dintre locurile trei care merg mai departe în fazele eliminatorii ale competiției.

Jovo Lukic și-a prelungit contractul cu U Cluj

Transferat la U Cluj, în vara lui 2025, după experiența avută în Superligă la Universitatea Craiova, Jovo Lukic traversează cel mai bun moment al carierei.

Atacantul a devenit golgheterul campionatului României, cu 18 goluri, fiind unul dintre artizanii parcursului istoric al lui U Cluj, vicecampioană a Superligii și finalistă în Cupa României.

Evoluțiile de la Cupa Mondială nu au făcut decât să confirme că decizia conducerii lui U Cluj din ultimele luni a fost una inspirată.

Președintele Radu Constantea a dezvăluit că ardelenii au refuzat o ofertă de două milioane de euro pentru atacantul bosniac și au ales să îi prelungească înțelegerea.

„Am avut discuții potențiale și la două milioane de euro, pe care le-am refuzat. Jovo Lukic mai avea un an de contract, a fost deschis și am prelungit pe încă trei sezoane. El are contract până în 2029”, a explicat oficialul „șepcilor roșii”.

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