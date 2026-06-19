De la închisoare cu executare la suspendare Fostului crainic al lui Dinamo, acuzat de agresiune sexuală, i-a fost modificată sentința la apel

Fostul crainic al lui Dinamo, Nicu Grameni, a făcut recurs după ce fusese condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală.

Sentința i-a fost modificată la Comisia de Apel.

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În septembrie 2024, Grameni a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzat de agresiune sexuală împotriva minorilor.

Un an și jumătate mai târziu, Judecătoria Sectorului 2 a pronunțat o sentință de 6 ani de închisoare cu executare.

Grameni a trecut de la închisoare cu executare la jumătate din pedeapsă cu suspendare

Grameni a făcut apel la această decizie iar ieri, după cinci luni de termene, Curtea de Apel ar fi schimbat pedeapsa de la șase ani cu executare la trei ani cu suspendare.

Alexandru Constandachi, martorul care l-a demascat pe Grameni și de la care a pornit ancheta, a declarat, pentru prosport.ro:

„Am fost informat de victima din dosarul lui Nicu Grameni că apelul inculpatului a fost admis, instanța reducând sentința de la 6 ani de închisoare cu executare la o pedeapsă de 3 ani cu suspendare, pedeapsă ce o consider mult prea blândă pentru faptele comise” .

Nicu Grameni, prins în flagrant

Acuzațiile care i se aduc lui Grameni datează din 2022, atunci când ar fi agresat un minor de 16 ani chiar în incinta complexului sportiv Dinamo, din „Ștefan Cel Mare”.

Grameni a comis-o din nou în anul 2024. Fostul crainic al „câinilor” voia să-și dea întâlnire cu un alt minor, căruia i-a trimis și fotografii indecente .

În loc să se întâlnească cu presupusa victimă, Grameni a fost prins în flagrant de de către „Justițiarul de Berceni”, cunoscut în mediul online pentru acțiunile privind cazurile de prădători sexuali.

Inițial, Grameni a fost arestat preventiv. Ulterior, a fost plasat sub control judiciar.

După ce povestea a fost făcută publică în mediul online, Dinamo l-a concediat.

„Drumurile noastre se opresc aici. Ultimul episod al «Justițiarului de Berceni», văzut pe YouTube înaintea finalei de Liga Campionilor de pe «Wembley», l-a avut în centrul atenției pe crainicul Nicu Grameni cu un subiect șocant pentru tot ce înseamnă Dinamo, suporteri, parteneri sau prieteni ai clubului.

Nu există toleranță, nu există compasiune față de acest subiect! Dinamo nu poate fi asociat cu astfel de comportament deviant de la viziunea clubului. Începută în 2015, colaborarea noastră cu vocea unui profesionist al microfonului de stadion se oprește aici”, a transmis Dinamo, în iunie 2024.

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