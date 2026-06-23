A cerut să plece de la Rapid!  Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis” +29 foto
Victor Angelescu
Superliga

A cerut să plece de la Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”

alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 22:49
  • Tobias Christensen a plecat de la Rapid, semnând cu Wieczysta Cracovia, nou promovată în prima ligă din Polonia
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Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a explicat situația mijlocașului norvegian de 26 de ani.

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Victor Angelescu: „Mai avem discuții și despre alte plecări”

„Christensen a venit și mi-a zis că vrea altă experiență, se înțelesese cu cei din Polonia.

Ne-am recuperat banii. Din discuțiile cu Daniel Pancu, nemaifiind sigur că e un jucător care să fie clar titular, ca în sezoanele trecute… El avea și unul dintre cele mai mari salarii. Al doilea cel mai mare, mai exact. Și să nu fii sigur dacă joacă... de ce îl mai țineam?

Intra și în ultimul an de contract. Ori îl dădeam acum, ori îi prelungeam contractul. Din discuțiile cu Daniel și ținând cont că jucătorul voia altă experiență, am decis să-l vindem.

Tobias Christensen Tobias Christensen
Tobias Christensen

Mai avem discuții și despre alte plecări, pentru un jucător avem și ofertă. Avem alți doi jucători care ar putea să plece liberi, suntem în negocieri, ei nu mai intră în vederile noastre pentru campionatul următor.

Suntem în negocieri destul de avansate cu doi jucători străini care să vină la Rapid. Sper ca în prima săptămână din Austria să îi avem în cantonament”, a spus Angelescu la Prima Sport.

Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

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