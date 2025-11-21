Efectul Ronaldo FIFA, nevoită să retragă un poster promoțional » Detaliul care i-a enervat pe fani

FIFA a fost nevoită să retragă unul dintre afișele sale promoționale pentru Cupa Mondială 2026, după ce internauții au remarcat absența lui Cristiano Ronaldo (40 de ani).

Posterul, menit să promoveze tragerile la sorți pentru turneu, a generat un val de critici imediat după publicare, ceea ce a determinat forul internațional să-l retragă, conform marca.com.

FIFA, nevoită să retragă un poster promoțional după ce a omis să-l includă și pe Cristiano Ronaldo

Afișul prezenta cei mai buni jucători din fiecare dintre cele 42 de echipe calificate direct.

Printre vedetele ilustrate se aflau Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Franța), Harry Kane (Anglia) și Erling Haaland (Norvegia).

Surpriza a fost lipsa lui Cristiano Ronaldo, în locul său fiind reprezentat Bruno Fernandes.

FIFA has removed the official World Cup poster after huge backlash for leaving out Cristiano Ronaldo! 🤯😳#CristianoRonaldo #FIFAWorldCup #Football pic.twitter.com/S79K6J2kTe — Sportskeeda Football (@skworldfootball) November 20, 2025

Fanii nu au trecut cu vederea alegerea forului mondial și au reacționat acid:

„Editorul a uitat de Ronaldo?”

„Aici e clar un fan Messi la treabă, 100%”

„Ronaldo nu are nevoie de postere. Posterele au nevoie de Ronaldo”

143 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei, în 226 de meciuri

Portugalia s-a calificat la Mondialul din 2026

Selecționata condusă de pe bancă de Roberto Martinez și-a asigurat duminică prezența la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada, după ce a câștigat meciul cu Armenia, scor 9-1.

Lusitanii au câștigat o grupă din care au mai făcut parte Irlanda, Ungaria și Armenia.

Echipele deja calificate la Cupa Mondială 2026:

America de Nord și Caraibe: Canada, Statele Unite, Mexic, Panama, Curacao, Haiti

Canada, Statele Unite, Mexic, Panama, Curacao, Haiti America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Europa: Austria, Belgia, Croația, Anglia, Franța, Germania, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Elveția, Olanda

Austria, Belgia, Croația, Anglia, Franța, Germania, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Elveția, Olanda Asia: Arabia Saudită, Australia, Qatar, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan

Arabia Saudită, Australia, Qatar, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan Africa: Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeș, Egipt, Ghana, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeș, Egipt, Ghana, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia Oceania: Noua Zeelandă

Tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială 2026 va avea loc pe 5 decembrie, la Washington.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport