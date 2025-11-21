Topal, între Turcia și România Fostul antrenor de la Petrolul, după aflarea barajului: „Nu aș putea să mă bucur”

Mehmet Topal (39 de ani), fost internațional turc și fost antrenor la Petrolul, a vorbit despre meciul Turcia - România.

„Tricolorii” vor evolua în deplasare pe 26 martie 2026, împotriva Turciei, în semifinalele barajului european pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

În cazul unui succes, „tricolorii” vor juca finala barajului cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Mehmet Topal, între Turcia și România: „Nu aș putea să mă bucur”

Mehmet Topal a antrenat-o pe Petrolul Ploiești în două rânduri, în sezonul 2024-2025. Întrebat dacă și-ar fi dorit ca Turcia să întâlnească România la baraj, tehnicianul a spus:

„Nu mă așteptam să picăm cu România. Acum nu știu cu cine o să țin la baraj. Am lucrat în România. Oamenii din România m-au primit foarte bine. M-au respectat.

Vă îmbrățișez, dar dacă ar câștiga Turcia, nu știu cum m-aș putea bucura. Din respect față de voi nu aș putea să mă bucur foarte mult”, a declarat Topal, conform digisport.ro.

Ultima oară ne-am calificat în 2002. Ar fi o tragedie dacă nu am reuși să ne calificăm. Avem jucători care evoluează la echipe mari din Europa. Și pentru România ar fi o tragedie dacă nu s-ar califica. Ne este dor de Cupa Mondială. Mehmet Topal

Mehmet Topal a vorbit despre cum este văzut Mircea Lucescu în Turcia.

„Oamenii din Turcia îl iubesc pe Mircea Lucescu. Mai ales când a venit la echipa națională. Pentru mine are un loc special în viața mea”, a mai spus Topal.

Selecționerul României a câștigat Supercupa UEFA ca antrenor la Galatasaray și a cucerit titluri de campion atât cu Galatasaray, cât și cu Beșiktaș. De asemenea, a condus echipa națională a Turciei în 17 partide.

81 de meciuri a jucat Mehmet Topal pentru echipa națională a Turciei. În cariera de jucător, el a evoluat la echipe de top precum Galatasaray, Valencia, Fenerbahce și Beșiktaș

România a încheiat pe locul al treilea în Grupa H, din care au mai făcut parte Austria, Bosnia, Cipru și San Marino.

„Tricolorii” au strâns 13 puncte, după patru victorii, o remiză și trei înfrângeri.

Turcia a terminat pe poziția secundă în Grupa E, în care s-a duelat cu Spania, Georgia și Bulgaria și a acumulat tot 13 puncte la finalul preliminariilor.

FOTO: Bosnia - România 3-1

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport