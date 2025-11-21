Verdict dur pentru România Specialiștii n-au încredere în „tricolori”: ce șanse le dau să ajungă la Mondial

Analiștii de la Football Meets Data au calculat șansele pe care le au echipele de la baraj să ajungă la Campionatul Mondial din 2026, iar lucrurile nu arată deloc bine pentru România.

„Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinale. Dacă vor ajunge în finală, se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

România este la două meciuri distanță de revenirea la un Campionat Mondial după aproape trei decenii. Pe ambele le va disputa însă în deplasare.

România, doar 6% șanse de calificare la Campionatul Mondial

Conform simulărilor, România are doar 17% șanse să elimine Turcia și să ajungă în finala barajului. Iar speranțele de calificare la turneul final sunt și mai reduse: doar 6% șanse de a obține biletele pentru Mondial.

Care sunt șansele celorlalte formații din Ruta C, potrivit Football Meets Data:

Turcia - 83% șanse să ajungă în finală, 48% să se califice la Mondial

Slovacia - 58% șanse de finală, 26% pentru calificare

Kosovo - 42% șanse de finală, 20% să ajungă la CM 2026

România a încheiat pe locul al treilea în Grupa H, din care au mai făcut parte Austria, Bosnia, Cipru și San Marino.

„Tricolorii” au strâns 13 puncte, după patru victorii, o remiză și trei înfrângeri.

Turcia a terminat pe poziția secundă în Grupa E, în care s-a duelat cu Spania, Georgia și Bulgaria și a acumulat tot 13 puncte la finalul preliminariilor.

FOTO: Bosnia - România 3-1

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

