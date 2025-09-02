„Nu-mi lipsește deloc handbalul” Cristina Neagu, la 3 luni de la retragere: „Iubesc să nu mai fiu la program”

Cristina Neagu (37 de ani), cea mai mare handbalistă din istoria României, a vorbit despre viața de după retragere.

Sportiva a pus capăt unei cariere impresionante în luna iunie, atunci când a avut loc Gala Neagu, eveniment la care au participat mari personalități din sport.

Cristina Neagu, după retragere: „ Nu-mi lipsește deloc handbalul”

Legendara handbalistă a vorbit despre viața de după retragere. Aceasta consideră că a luat cea mai bună decizie atunci când a ales să pună capăt carierei.

„Nu îmi lipsește deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu-mi lipsește deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia și, pur și simplu, să nu mai fiu la program.

Să pot să mă trezesc și să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva. Să merg la sală, să mă apuc iarăși de bandajele alea, iarăși dureri, încălzește-te și așa mai departe.

Sigur că le-am făcut cu plăcere. Am iubit handbalul foarte mult și încă îl iubesc, dar iubesc și viața de după handbal. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment”, a declarat Cristina Neagu, pentru as.ro.

Îmi place şi viaţa fără sport, deşi mai merg uneori la sală şi, cu siguranţă, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie. Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari. Cristina Neagu

Cristina Neagu, un simbol al sportului românesc

Cristina Neagu este una dintre cele mai bune jucătoare de handbal din toate timpurile. Printre performanțele și recordurile sale se numără:

4 titluri IHF World Player of the Year (2010, 2015, 2016, 2018) – unică în istoria handbalului feminin

(2010, 2015, 2016, 2018) – unică în istoria handbalului feminin 2 titluri EHF Player of the Year (2017, 2018) – record pentru acest premiu

(2017, 2018) – record pentru acest premiu Golghetera all-time a Campionatului European – cu 303 goluri marcate

– cu 303 goluri marcate Golghetera Campionatului Mondial 2015 – cu 63 de goluri și desemnată MVP al turneului

– cu 63 de goluri și desemnată MVP al turneului Golghetera Ligii Campionilor EHF în sezoanele 2014–15, 2017–18 și 2021–22.

Performanțe la nivel de club

CSM București (2017–2025): a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor, cu 1.155 de goluri marcate

(2017–2025): a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor, cu 1.155 de goluri marcate ZRK Buducnost (2013–2017): a câștigat Liga Campionilor în 2015 și a fost desemnată MVP al finalei​

(2013–2017): a câștigat Liga Campionilor în 2015 și a fost desemnată MVP al finalei​ Oltchim Râmnicu Vâlcea (2009–2013): a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2010 și 2012

(2009–2013): a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2010 și 2012 CS Rulmentul Brașov: și-a început cariera de handbalistă, în 2006.

La 19 ani de la momentul debutului, Cristina Neagu este recunoscută drept una dintre cele mai bune jucătoare de handbal din toate timpurile.

