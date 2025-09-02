„A fost foarte dificil”  Antony, copleșit de emoții la prezentarea la Betis + Ce a spus despre perioada petrecută în Manchester 

Antony (25 de ani) a avut un discurs emoționant la prezentarea oficială la Betis.

Atacantul a fost primit ca un erou în Sevilla, fiind așteptat de sute de fani.

După ce a avut evoluții bune în perioada de împrumut, Betis a decis să îl achiziționeze definitiv pe fotbalistul celor de la Manchester United, care a semnat până în 2030.

Antony, discurs emoționant la prezentare: „A fost o lună foarte dificilă”

Fotbalistul brazilian a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în această vară, atunci când nu știa unde își va continua cariera. De asemenea, acesta a declarat că singura opțiune pe care a luat-o în calcul a fost aceea de a reveni la Betis.

Asaltat de fani la prezentarea oficială, Antony a ținut să le mulțumească acestora pentru tot sprijinul din această perioadă.

„Eram neliniștit. A fost o lună foarte dificilă, zile foarte grele. Agenții mei știau cât de mult îmi doream să mă întorc la Betis, iar acum am revenit, de data aceasta pentru mai mult timp.

Mi-a fost greu să dorm... Nu am mai trecut prin asta. Să văd acea afecțiune... Mulțumesc tuturor. A fost foarte greu, dar am reușit și suntem aici, împreună, acum. Abia aștept să îmbrac tricoul lui Betis. Sunt foarte fericit, într-un oraș pe care îl iubesc.

De la revenirea la Manchester am stat doar în hotel, dar acum totul este în trecut. Sunt la Betis și sunt concentrat aici”, a declarat Antony, conform muchodeporte.com.

Mi-era teamă că transferul nu se va realiza, dar am avut și multă încredere. Am avut alte oferte, dar decizia mea a fost să vin la Betis. Le-am spus celor de la Manchester că opțiunea mea era Betis sau Betis, alta variantă nu a existat pentru mine Antony, atacant Betis

Antony broke down in tears speaking at his Real Betis presentation…



Betis a plătit 22 de milioane pentru transferul lui Antony

După evoluțiile bune reușite de brazilian în sezonul trecut, conducătorii clubului spaniol au luat decizia să achite 22 de milioane de euro către Manchester United, pentru transferul definitiv.

Contractul dintre Betis și Antony a fost semnat până în 2030.

9 goluri în 26 de meciuri a reușit Antony, în tricoul alb-verde. A jucat finala Conference League 2025, 1-4 cu Chelsea

