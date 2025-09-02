Se reiau construcțiiile la Pitești? Președintele lui FC Argeș, detalii despre noul stadion: „Atunci va fi gata” +29 foto
Macheta noului stadion din Pitești
Se reiau construcțiiile la Pitești? Președintele lui FC Argeș, detalii despre noul stadion: „Atunci va fi gata”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 21:07
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 21:09
  • Dani Coman (46 de ani) a vorbit despre situația noului stadion de la Pitești.
  • Președintele celor de la FC Argeș a transmis că lucrările pentru noua arenă ar urma să înceapă cel târziu la început de 2026.

La începutul lunii iunie, GOLAZO.ro anunța în exclusivitate că amânarea construirii mai multor stadioane importante din România va fi parte din măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

Acum, oficialul argeșenilor a transmis că lucrările vor începe într-un timp relativ scurt.

Vechiul stadion din Trivale a fost deja demolat.

Dani Coman: „Lucrările încep cel târziu la începutul anului viitor”

„Eu cred că în trei ani de zile stadionul va fi gata. Cel mai târziu la începutul anului viitor vor începe lucrările.

Lumea vine să vadă echipa, s-a creat o emulație și sunt convins că odată cu noul stadion, lumea va veni în număr foarte mare să vadă echipa. Stadionul generează și alte venituri”, a transmis Dani Coman, potrivit digisport.ro.

La o zi distanță după reportajul GOLAZO.ro, care informa că lucrările pentru noul stadion întârzie să apară de foarte mult timp, primarul din Pitești anunța startul acestora.

Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (11).JPG
Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (11).JPG

Galerie foto (29 imagini)

Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (1).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (2).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (3).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (4).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (5).JPG
+29 Foto
Lista facilităților pe care le va oferi noul stadion din Pitești

  • 15.200 de locuri
  • Parcare de 500 de locuri 
  • sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED
  • muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș
  • sală de forță de minimum 500 mp
  • două săli pentru saună
  • sală de recuperare
  • cabinet medical
  • cabinet antidoping
  • sală de antrenament multifuncțională 
100 de milioane de euro
este cifra la care s-ar ridica investiția noului stadion din Pitești

Dani Coman liga 1 fc arges stadion Pitesti construire
