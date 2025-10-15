Marco van Basten (60 de ani), legendă a fotbalului olandez, l-a criticat pe mijlocașul celor de la FC Barcelona, Frenkie de Jong (28 de ani).

Van Basten a evaluat evoluția echipei Olandei în meciul cu Finlanda, câștigat cu 4-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Marco van Basten l-a criticat dur pe Frenkie de Jong: „A jucat precum un poștaș”

Van Basten consideră că De Jong nu a organizat suficient de bine jocul:

„ Cred că Frenkie de Jong a jucat prea puțin în față. A fost, într-adevăr, cam ca un poștaș

Te-ai aștepta ca el să accelereze ritmul jocului. Asta m-a dezamăgit puțin, pentru că rolul său ar trebui să fie să trimită rapid mingea de la apărare către atac.

Mi s-a părut surprinzător că ieri nu a făcut deloc acest lucru”, a declarat fostul jucător de la AC Milan, conform voetbalzone.nl.

62 de meciuri a adunat Frenkie de Jong pentru naționala Olandei, pentru care a reușit să înscrie două goluri. Marco van Basten, de trei ori câștigător al Balonului de Aur, a jucat 58 de partide pentru Olanda, marcând 24 de goluri.

Van Basten l-a comparat pe De Jong cu spaniolul Pedri, colegul său de la Barcelona, care reușește să ofere pase decisive pentru jucătorii din atac:

„Asta cu greu s-a văzut la Frenkie ieri. Păcat, pentru că este un jucător talentat, care are tocmai abilitatea de a găsi cui să paseze mingea”

De Jong a înregistrat opt pase de gol pentru naționala Olandei, în timp ce Pedri are cinci pase decisive în 38 de meciuri pentru Spania.

Criticile lui Van Basten nu vizează doar prestația lui De Jong. Fostul atacant a evidențiat o problemă mai amplă a echipei lui Ronald Koeman. fostul său coleg de la Ajax.

Consider că echipa națională a Olandei profită prea puțin de momentele în care recuperează mingea. În astfel de situații, poți face o tranziție rapidă, ceea ce nu este benefic doar pentru atacanți, ci și esențial pentru mijlocași și fundași. Cred că aceasta reflectă foarte bine stilul echipei Olandei: totul se desfășoară prea încet. Construcția jocului este lentă și, astfel, joci mereu împotriva unui grup de zece jucători deja pregătiți să apere Marco Van Basten

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport