FCSB este încă o dată ținta investigației Comisiei de Disciplină UEFA, care va lua o decizie luna viitoare pentru partida cu Young Boys, jucată pe 2 octombrie, în Europa League. A scăpat de marea amenințare.

FCSB risca mult la meciul cu Young Boys Berna, primul acasă în faza principală de Europa League.

FCSB, sancționată pentru rasism. Tribună închisă

Campioana fusese pedepsită pentru rasism după 3-0 contra lui Aberdeen, pe 28 august, în play-off-ul EL.

Nu doar amendă, ci și închiderea întregului inel 1 al galeriei roș-albastre.

44.000 de euro a fost amenda primită de FCSB pentru incidentele de la partida cu Aberdeen: 30.000 pentru rasism, 14.000 pentru blocarea căilor de acces în tribune

„Spion” maghiar pe Arena Națională. A urmărit dacă se repetă rasismul

UEFA a trimis la acel meci cu elvețienii un delegat maghiar, pe Balazs Makray, pentru a vedea dacă rasismul se repetă pe Arena Națională.

Una dintre misiunile principale ale lui Makray era să urmărească reacțiile ultrașilor FCSB.

Pe 2 octombrie, jucătorii lui Elias Charalambous au pierdut, 0-2 în fața lui Young Boys, dar clubul n-a scăpat de ochii forului continental.

Care e motivul noii anchete UEFA contra FCSB

GOLAZO.ro a aflat că s-a deschis o altă investigație care are ca subiect FCSB.

„O procedură disciplinară a fost lansată împotriva FCSB pentru invadarea terenului, potrivit articolului 16 (2-a) al Regulamentului Disciplinar UEFA”, a fost răspunsul de la Nyon.

Comisia de Control, Etică și Disciplină va lua o decizie asupra acestui caz la jumătatea lui noiembrie.

FCSB riscă o nouă amendă, dar nu mai mult de atât. Foarte important, a scăpat de pericolul rasismului.

