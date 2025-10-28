„Dinamo bate Dinamo” FOTO. Anomalia Cupei » Ce s-a întâmplat la meciul pe care nu l-a înțeles nimeni: „Nu trebuia să aibă loc”

Meciul din Cupa României dintre CS și FC Dinamo a oferit câteva momente confuze, comice, dar care reflectă o anomalie a fotbalului românesc.

GOLAZO.ro a surprins câteva scene și imagini care adâncesc situația confuză a celor doua Dinamo.

Puțini, răzleți și lipsiți de entuziasm. Așa au arătat tribunele stadionului „Arcul de Triumf” la confruntarea dintre CS Dinamo și FC Dinamo, un meci care, pentru mulți suporteri, n-ar fi trebuit să existe niciodată.

Partida a adunat doar câteva sute de spectatori, iar imaginile cu tribunele aproape goale spun totul despre ruptura din sufletul suporterilor dinamoviști. „Un meci care nu trebuia să aibă loc”, spun aceștia.

Anomalia Cupei » Ce s-a întâmplat la meciul pe care nu l-a înțeles nimeni: „Nu trebuia să aibă loc”

Pentru vechii fani, acesta nu a fost un derby, ci o anomalie a fotbalului românesc, o confruntare absurdă între două echipe care poartă același nume, aceleași culori, dar reprezintă entități diferite.

Atmosfera a fost marcată de ironie și confuzie, iar la începutul meciului, o scandare amară a sintetizat situația:

„Bate Dinamo, Dinamo bate Dinamo! Bate Dinamo, Dinamo bate Dinamo!”.

Anomalia tabelei de marcaj și a autocarelor

Pentru un spectator străin de fotbal, spectacolul de pe „Arcul de Triumf” ar fi fost de-a dreptul confuz. Pe tabela de marcaj scria Dinamo vs. Dinamo, una reprezentată de sigla Clubului Sportiv, cealaltă de emblematicii doi câini roșii.

În fața stadionului, două autocare, unul alb, celălalt roșu, afișau același nume: Dinamo. O imagine simbolică pentru un club divizat, în care identitatea se joacă pe teren, dar și în tribună.

Două echipe, doi crainici

Situația inedită s-a resimțit chiar și la prezentarea oficială a echipelor. Microfonul s-a plimbat între doi crainici, Ionel Culina și Ștefan Știucă, fiecare anunțând jucătorii propriei „versiuni” de Dinamo.

Culina a încercat să dea un ton unificator momentului:

„Un meci istoric pentru tot ce înseamnă Dinamo. Azi jucăm în familie. Cântăm și strigăm împreună pentru un singur Dinamo. Urmează un meci cu un singur învingător: Dinamo București.”

Crainicii Ștefan Știucă și Ionel Culina

Ulterior, el a revenit la microfon pentru prezentarea echipei CS Dinamo, făcând chiar și referiri la jucătorii împrumutați de la FC: „Sunt luați de la echipa mare.”

Un gest care, deși bine intenționat, a părut să adâncească ironia momentului.

Două echipe, un mesaj comun

Totuși, înainte de primul fluier, cele două formații au oferit o imagine simbolică, s-au aliniat împreună pentru o fotografie comună, în fața unui banner uriaș afișat de Peluza Sud: „Un singur mare FCD.”

