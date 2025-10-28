„Cel mai dureros” Ionel Dănciulescu, confesiune după mai bine de 20 de ani: „Am clacat în multe momente, am plâns în vestiar”
Ionel Dănciulescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Superliga

„Cel mai dureros” Ionel Dănciulescu, confesiune după mai bine de 20 de ani: „Am clacat în multe momente, am plâns în vestiar”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 13:08
  • Ionel Dănciulescu (48 de ani), fostul mare atacant al echipei Dinamo, a vorbit despre momentul dificil pe care l-a trăit când s-a întors în echipa „câinilor”, după perioada petrecută la rivala Steaua.

Dănciulescu a evoluat pentru Dinamo timp de doi ani, în sezoanele 1995-1997, după care a plecat în Turcia, la Altay. Totuși, la întoarcerea în România, în 1998, a semnat cu Steaua, marea rivală.

În 2002, Dinamo l-a transferat din nou, iar Dănciulescu a devenit unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria recentă a echipei, însă el s-a confruntat cu numeroase probleme cu fanii.

Ionel Dănciulescu, confesiune după mai bine de 20 de ani: „Am clacat în multe momente, am plâns în vestiar”

În cadrul campaniei „Împreună, fără ură”, inițiată de Digi24 pentru a combate discursul instigator la ură și pentru a promova valori precum toleranța și empatia, Dănciulescu a povestit:

„Episodul reîntoarcerii mele la Dinamo, după ce, în prealabil, jucasem patru ani și jumătate pentru Steaua, a fost momentul cel mai dificil și cel mai greu din cariera și din viața mea.

Cred că, pentru un jucător de fotbal, cel mai dureros lucru atunci când joci este să fii apostrofat sau înjurat de propriii suporteri. Lucru mai dureros decât acesta nu cred că poate exista.

Fiecare jucător, atunci când evoluează la echipa lui de suflet sau la echipa la care este plătit, își dorește să contribuie pozitiv la joc și la performanțele echipei, dar, în același timp, își dorește ca lumea să-l iubească și să-l respecte.

Pentru mine, a fost un an și jumătate. Au fost momente în care am vrut să plec, am clacat în foarte multe situații, au fost momente în care am plâns în vestiar”, a declarat fotbalistul.

E adevărat că, în perioada petrecută la Steaua, am avut și eu niște gesturi pe care, dacă aș fi fost mult mai matur decât eram la momentul respectiv, nu le-aș fi făcut. Cred că au fost lucruri care i-au lezat pe suporteri. Eu, personal, am recunoscut că am greșit și mi-am cerut scuze după aceea, dar cred că gesturile respective au fost făcute din cauza imaturității mele de la acel moment. Au fost niște momente pe care le regret Ionel Dănciulescu

Trofeele câștigate de Ionel Dănciulescu:

  • Cu Steaua:
    Liga 1 (1997-1998, 2000-2001)
    Cupa României (1998-1999)
    Supercupa României (2000-2001)
  • Cu Dinamo:
    Liga 1 (2001-2002, 2003-2004, 2006-2007)
    Cupa României (2002-2003, 2003-2004, 2011-2012)
    Supercupa României (2012-2013)

Ionel Dănciulescu: „Eu evitam galeria, stăteam la 30-40 de metri”

Fostul fotbalist a mărturisit că nici măcar nu se putea bucura pe deplin de momentele în care câștiga trofee alături de colegii săi.

„Problema apărea atunci când se apropia ziua meciului. Subconștientul meu îmi spunea: «Hai că de data asta o să fie bine, hai că o să înțeleagă și ei că am venit doar să ajut acest club să facem performanță». Doar că lucrurile nu stăteau așa.

Mi-era foarte greu să mă concentrez doar pe fotbal. Mă concentram și pe ce spune tribuna. Erau momente când câștigam anumite partide și evitam să mă duc în fața suporterilor.

Știi foarte bine, așa se procedează după ce câștigi un meci: cânți cu galeria, ești alături de ei. Eu evitam și stăteam mai în spate, la vreo 30-40 de metri”, a mai spus Dănciulescu.

Atunci când am câștigat primul meu trofeu cu Dinamo, după ce m-am întors de la Steaua, toată lumea a rămas pe teren, iar eu am plecat instant la vestiar. Poți fi puternic din punct de vedere mental, dar emoțional sunt foarte multe frământări în interiorul tău. N-ai cum să fii de fier. Ionel Dănciulescu

Fostul fotbalist are și un sfat pentru fani: să își concentreze pasiunea pentru sport venind la meciuri și încurajând echipa, în loc să o exprime doar online.

„Din păcate, ura și pasiunea s-au mutat puțin în online. Aș avea un sfat pentru cei care scriu și critică: hai, mai bine, vino la meci, încurajează echipa.

Și poate așa, știu eu, schimbăm cu toții puțin mentalitatea actuală, atât a suporterilor, cât și a noastră, a oamenilor care facem parte din fenomen”.

dinamo bucuresti steaua bucuresti Ionel Danciulescu liga 1
