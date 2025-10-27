CS Dinamo - FC Dinamo Cele două echipe pregătesc un moment special mâine + absență de ultimă oră pentru echipa lui Kopic +25 foto
FC Dinamo - CS Dinamo se joacă marți de la 21:00, pe „Arcul de Triumf”, în prima etapă a grupelor Cupei României
Cupa Romaniei

CS Dinamo - FC Dinamo Cele două echipe pregătesc un moment special mâine + absență de ultimă oră pentru echipa lui Kopic

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 14:11
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 14:28
  • Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic și portarul Alexandru Roșca au vorbit despre duelul de mâine, cu echipa MAI
  • FC Dinamo - CS Dinamo se joacă marți de la 21:00, pe „Arcul de Triumf”, în prima etapă a grupelor Cupei României

Duelul este unul în premieră între cele două formații. La stadion nu se anunță o prezență prea numeroasă, sub 1.000 de bilete fiind vândute până azi.

Totuși, echipele pregătesc un moment deosebit: vor purta echipamente speciale pentru această partidă, gazdele roșii complet, oaspeții albe, pentru a reprezenta pe gazon culorile clubului.

Nicolescu plânge după Selmani  Președintele lui Dinamo îl regretă pe kosovar: „Dacă am fi avut un atacant cu cifrele lui, eram pe primul loc”
Citește și
Nicolescu plânge după Selmani Președintele lui Dinamo îl regretă pe kosovar: „Dacă am fi avut un atacant cu cifrele lui, eram pe primul loc”
Citește mai mult
Nicolescu plânge după Selmani  Președintele lui Dinamo îl regretă pe kosovar: „Dacă am fi avut un atacant cu cifrele lui, eram pe primul loc”

Kopic: „Reprezentăm clubul, fanii, vrem să jucăm cel mai bun fotbal”

„Mâine nu putem conta pe Epassy, are un deces în familie, a murit fratele lui. Suntem alături de el.

Despre restul echipei, voi decide mâine cine începe. Unii jucători vor fi odihniți. Dar luăm meciul foarte în serios.

Pregătirea noastră e standard, respectăm adversarul. E tot Dinamo, da, sunt multe echipe Dinamo în Europa, știu conexiunile, istoria, dar pe noi ne interesează să fim concentrați pentru Cupă.

Rivalitatea există la orice meci, sigur vor da totul și noi la fel, reprezentăm acest club, pe fanii noștri, vrem să jucăm cel mai bun fotbal.

Avem jucători împrumutați la CS, dar construim echipa a doua în Liga 3, cu mulți jucători tineri. CS Dinamo nu e echipa a doua a noastră.

Nu suntem compleți pe toate pozițiile, dar e mai bine decât sezonul trecut. Avem unele probleme cu accidentările, care ne limitează în rotații, dar așa crește un club, o echipă”, a spus Kopic la conferința de presă de azi.

Sperăm să fim noi acel Dinamo învingător mâine. Nu îi luăm de sus. Nu există rivalitate în afara terenului, vrem să mergem mai departe în Cupă și trebuie să învingem. Ne-am dori să luăm trofeul. Ar fi o bucurie imensă. Nu mi-a picat bine că n-am mai evoluat, sper să joc cât mai multe meciuri în Cupă, dar să vină și în campionat Alexandru Roșca, portar Dinamo

Andrei Nicolescu: „E ca un meci România seniori cu România U21”

Și președintele Andrei Nicolescu a vorbit despre acest duel și despre relația cu Ministerul de Interne, pentru fanatik.ro:

„Așteptăm un semn de la MAI pentru o colaborare. Situația e deschisă.

Acesta e ca un meci România seniori cu România U21, cu cei din pepinieră, care-și doresc să evolueze la Dinamo într-o zi. Cred că ambele echipe vor scanda alături de galerie la un moment dat”.

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Mărturie sfâșietoare Accidentările l-au băgat în depresie: „Așteptam să adoarmă soția ca să nu mă vadă plângând”
Diverse
12:29
Mărturie sfâșietoare Accidentările l-au băgat în depresie: „Așteptam să adoarmă soția ca să nu mă vadă plângând”
Citește mai mult
Mărturie sfâșietoare Accidentările l-au băgat în depresie: „Așteptam să adoarmă soția ca să nu mă vadă plângând”
Drăgușin, revenire iminentă? Când ar putea fi inclus prima oară în lotul lui Tottenham. Unica șansă pentru Bosnia
Stranieri
12:16
Drăgușin, revenire iminentă? Când ar putea fi inclus prima oară în lotul lui Tottenham. Unica șansă pentru Bosnia
Citește mai mult
Drăgușin, revenire iminentă? Când ar putea fi inclus prima oară în lotul lui Tottenham. Unica șansă pentru Bosnia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Cupa Romaniei dinamo liga 1 cs dinamo zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share