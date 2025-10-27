Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic și portarul Alexandru Roșca au vorbit despre duelul de mâine, cu echipa MAI

FC Dinamo - CS Dinamo se joacă marți de la 21:00, pe „Arcul de Triumf”, în prima etapă a grupelor Cupei României

Duelul este unul în premieră între cele două formații. La stadion nu se anunță o prezență prea numeroasă, sub 1.000 de bilete fiind vândute până azi.

Totuși, echipele pregătesc un moment deosebit: vor purta echipamente speciale pentru această partidă, gazdele roșii complet, oaspeții albe, pentru a reprezenta pe gazon culorile clubului.

Kopic: „Reprezentăm clubul, fanii, vrem să jucăm cel mai bun fotbal”

„Mâine nu putem conta pe Epassy, are un deces în familie, a murit fratele lui. Suntem alături de el.

Despre restul echipei, voi decide mâine cine începe. Unii jucători vor fi odihniți. Dar luăm meciul foarte în serios.

Pregătirea noastră e standard, respectăm adversarul. E tot Dinamo, da, sunt multe echipe Dinamo în Europa, știu conexiunile, istoria, dar pe noi ne interesează să fim concentrați pentru Cupă.

Rivalitatea există la orice meci, sigur vor da totul și noi la fel, reprezentăm acest club, pe fanii noștri, vrem să jucăm cel mai bun fotbal.

Avem jucători împrumutați la CS, dar construim echipa a doua în Liga 3, cu mulți jucători tineri. CS Dinamo nu e echipa a doua a noastră.

Nu suntem compleți pe toate pozițiile, dar e mai bine decât sezonul trecut. Avem unele probleme cu accidentările, care ne limitează în rotații, dar așa crește un club, o echipă”, a spus Kopic la conferința de presă de azi.

Sperăm să fim noi acel Dinamo învingător mâine. Nu îi luăm de sus. Nu există rivalitate în afara terenului, vrem să mergem mai departe în Cupă și trebuie să învingem. Ne-am dori să luăm trofeul. Ar fi o bucurie imensă. Nu mi-a picat bine că n-am mai evoluat, sper să joc cât mai multe meciuri în Cupă, dar să vină și în campionat Alexandru Roșca, portar Dinamo

Andrei Nicolescu: „E ca un meci România seniori cu România U21”

Și președintele Andrei Nicolescu a vorbit despre acest duel și despre relația cu Ministerul de Interne, pentru fanatik.ro:

„Așteptăm un semn de la MAI pentru o colaborare. Situația e deschisă.

Acesta e ca un meci România seniori cu România U21, cu cei din pepinieră, care-și doresc să evolueze la Dinamo într-o zi. Cred că ambele echipe vor scanda alături de galerie la un moment dat”.

