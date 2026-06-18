Dinamo, din nou în Liga Campionilor  Prezență asigurată și pentru sezonul viitor + schimbări majore
Andrii Akimenko/ Foto: Facebook @CS Dinamo
Handbal

Dinamo, din nou în Liga Campionilor Prezență asigurată și pentru sezonul viitor + schimbări majore

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 20:23
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 20:23
  • CS Dinamo București va evolua și în sezonul 2026/2027 din Liga Campionilor la handbal masculin, după ce a cucerit al 10-lea titlu consecutiv în Liga Zimbrilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Formația din Capitală se află printre echipele care au locul asigurat pe baza clasamentului coeficienților EHF.

„Simțeam că mor”  Jorge Martin, despre momentele cutremurătoare de după accidentul din Qatar: „Mi-am sunat prietena să-mi iau rămas bun” 
Citește și
„Simțeam că mor” Jorge Martin, despre momentele cutremurătoare de după accidentul din Qatar: „Mi-am sunat prietena să-mi iau rămas bun”
Citește mai mult
„Simțeam că mor”  Jorge Martin, despre momentele cutremurătoare de după accidentul din Qatar: „Mi-am sunat prietena să-mi iau rămas bun” 

Potrivit criteriilor, câștigătoarele titlului în primele 10 campionate din Europa beneficiază de calificare directă, iar Dinamo se numără printre acestea.

CS Dinamo București va evolua din nou în Liga Campionilor

Celelalte 9 echipe care și-au asigurat prezența în ediția viitoare din Liga Campionilor după ce au cucerit titlul în țara lor sunt:

  • HC Zagreb (Croația)
  • Aalborg Handbold (Danemarca)
  • FC Barcelona (Spania)
  • PSG (Franța)
  • SC Magdeburg (Germania)
  • Veszprem HC (Ungaria)
  • Kolstad (Norvegia)
  • Industria Kielce (Polonia)
  • Sporting Lisabona (Portugalia)

MT Melsungen (Germania), câștigătoarea  EHF European League, va juca și ea în Liga Campionilor.

Alte 16 formații au solicitat un wild-card pentru a obține accesul în competiție, iar EHF le-a împărțit în două categorii.

Echipe din campionate care dau deja o echipă în Liga Campionilor:

  • SAH Aarhus (Danemarca)
  • GOG (Danemarca)
  • HBC Nantes (Franța)
  • Montpellier Handball (Franța)
  • Fuchse Berlin (Germania)
  • OTP Bank – PICK Szeged (Ungaria)
  • MOL Tatabanya KC (Ungaria)
  • Elverum Handball (Norvegia)
  • Orlen Wisla Plock (Polonia)
  • FC Porto (Portugalia)

Echipe care nu trimit campioana în Ligă:

  • Valur (Islanda)
  • HC Vardar 1961 (Macedonia de Nord)
  • RK Celje (Slovenia)
  • Partizan Belgrad (Serbia)
  • HC Kriens-Luzern (Elveția)
  • Kristianstad (Suedia)

„Toate cererile de upgrade de la European League la Champions League vor fi analizate în această săptămână de un grup de evaluare format din reprezentanți ai EHF, EHF Marketing și Forum Club Handball, urmând să fie aprobate ulterior de Comitetul Executiv al EHF.

Decizia finală va fi anunțată luni, 22 iunie, cu câteva zile înainte de tragerea la sorți a fazei grupelor Ligii Campionilor EHF 2026/27, programată pe 26 iunie la Viena”, informează EHF.

Începând cu sezonul 2026/27, competiția masculină va fi extinsă la 24 de echipe, împărțite în șase grupe a câte patru formații în faza preliminară. Primele două clasate vor avansa către faza principală, unde vor exista două grupe de șase echipe. Cele clasate pe locurile 3-4 vor merge în European League.

În sezonul recent încheiat, Dinamo a fost eliminată încă din faza grupelor. „Dulăii” au încheiat cu un bilanț de 12 înfrângeri și două victorii.

Miercuri, formația din „Ștefan cel Mare” a anunțat că Andrii Akimenko (32 de ani), unul dintre cei mai importanți handbaliști ai clubului în ultimii ani, și-a prelungi contractul.

Pe lângă Akimenko va continua și interul stânga brazilian Haniel Langaro (31 de ani).

În această vară, Dinamo a efectuat și 6 transferuri: Oscar Savinger (portar, IK Savehof), Lan Grbic (pivot, RK Trimo Trebnje), Mads Lenbroch (extremă stânga, Silkeborg), Andraz Makuc (coordonator, RK Celje), Victor Iturriza (pivot, Kuwait Sporting Club) și Vinicios Angelo Lima de Carvalho (inter dreapta, Chartres).

Citește și

Dinamo, investiție pentru viitor „Câinii” au prezentat trei fotbaliști cu potențial mare: „Vrem să reprezinte soluții certe pentru prima echipă” 
Superliga
19:19
Dinamo, investiție pentru viitor „Câinii” au prezentat trei fotbaliști cu potențial mare: „Vrem să reprezinte soluții certe pentru prima echipă”
Citește mai mult
Dinamo, investiție pentru viitor „Câinii” au prezentat trei fotbaliști cu potențial mare: „Vrem să reprezinte soluții certe pentru prima echipă” 
Și-a prelungit contractul Unul dintre cei mai importanți jucători dinamoviști va evolua și sezonul viitor în tricoul alb-roșu 
Superliga
18:57
Și-a prelungit contractul Unul dintre cei mai importanți jucători dinamoviști va evolua și sezonul viitor în tricoul alb-roșu
Citește mai mult
Și-a prelungit contractul Unul dintre cei mai importanți jucători dinamoviști va evolua și sezonul viitor în tricoul alb-roșu 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
Liga Campionilor Handbal Masculin cs dinamo
Știrile zilei din sport
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Superliga
18.06
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Citește mai mult
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Campionatul Mondial
18.06
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Citește mai mult
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Campionatul Mondial
18.06
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Citește mai mult
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Campionatul Mondial
18.06
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Citește mai mult
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:02
Canada a defilat cu Qatar Ca și calificați după o victorie zdrobitoare într-un meci cu două „roșii” și o accidentare horror! Mexic - Coreea de Sud închide dimineața
Canada a defilat cu Qatar Ca și calificați după o victorie zdrobitoare într-un meci cu două „roșii” și o accidentare horror! Mexic - Coreea de Sud închide dimineața
22:49
„Nu e genul care să facă asta” FCSB a reacționat după oferta primită de Tănase din China
„Nu e genul care să facă asta” FCSB a reacționat după oferta primită de Tănase din China
00:12
Vârsta nu contează Dzeko, direct în top 10 cei mai bătrâni jucători din istoria Mondialelor! 4 dintre ei sunt la CM 2026
Vârsta nu contează Dzeko, direct în top 10 cei mai bătrâni jucători din istoria Mondialelor! 4 dintre ei sunt la CM 2026
23:58
CM 2026 Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final
CM 2026  Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Top stiri
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Superliga
18.06
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Citește mai mult
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Campionatul Mondial
18.06
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Citește mai mult
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Diverse
18.06
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Citește mai mult
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"
B365
17.06
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"
Citește mai mult
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 14 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
19.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share