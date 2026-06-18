CS Dinamo București va evolua și în sezonul 2026/2027 din Liga Campionilor la handbal masculin, după ce a cucerit al 10-lea titlu consecutiv în Liga Zimbrilor.

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Formația din Capitală se află printre echipele care au locul asigurat pe baza clasamentului coeficienților EHF.

Potrivit criteriilor, câștigătoarele titlului în primele 10 campionate din Europa beneficiază de calificare directă, iar Dinamo se numără printre acestea.

CS Dinamo București va evolua din nou în Liga Campionilor

Celelalte 9 echipe care și-au asigurat prezența în ediția viitoare din Liga Campionilor după ce au cucerit titlul în țara lor sunt:

HC Zagreb (Croația)

Aalborg Handbold (Danemarca)

FC Barcelona (Spania)

PSG (Franța)

SC Magdeburg (Germania)

Veszprem HC (Ungaria)

Kolstad (Norvegia)

Industria Kielce (Polonia)

Sporting Lisabona (Portugalia)

MT Melsungen (Germania), câștigătoarea EHF European League, va juca și ea în Liga Campionilor.

Alte 16 formații au solicitat un wild-card pentru a obține accesul în competiție, iar EHF le-a împărțit în două categorii.

Echipe din campionate care dau deja o echipă în Liga Campionilor:

SAH Aarhus (Danemarca)

GOG (Danemarca)

HBC Nantes (Franța)

Montpellier Handball (Franța)

Fuchse Berlin (Germania)

OTP Bank – PICK Szeged (Ungaria)

MOL Tatabanya KC (Ungaria)

Elverum Handball (Norvegia)

Orlen Wisla Plock (Polonia)

FC Porto (Portugalia)

Echipe care nu trimit campioana în Ligă:

Valur (Islanda)

HC Vardar 1961 (Macedonia de Nord)

RK Celje (Slovenia)

Partizan Belgrad (Serbia)

HC Kriens-Luzern (Elveția)

Kristianstad (Suedia)

„Toate cererile de upgrade de la European League la Champions League vor fi analizate în această săptămână de un grup de evaluare format din reprezentanți ai EHF, EHF Marketing și Forum Club Handball, urmând să fie aprobate ulterior de Comitetul Executiv al EHF.

Decizia finală va fi anunțată luni, 22 iunie, cu câteva zile înainte de tragerea la sorți a fazei grupelor Ligii Campionilor EHF 2026/27, programată pe 26 iunie la Viena”, informează EHF.

Începând cu sezonul 2026/27, competiția masculină va fi extinsă la 24 de echipe, împărțite în șase grupe a câte patru formații în faza preliminară. Primele două clasate vor avansa către faza principală, unde vor exista două grupe de șase echipe. Cele clasate pe locurile 3-4 vor merge în European League.

În sezonul recent încheiat, Dinamo a fost eliminată încă din faza grupelor. „Dulăii” au încheiat cu un bilanț de 12 înfrângeri și două victorii.

Miercuri, formația din „Ștefan cel Mare” a anunțat că Andrii Akimenko (32 de ani), unul dintre cei mai importanți handbaliști ai clubului în ultimii ani, și-a prelungi contractul.

Pe lângă Akimenko va continua și interul stânga brazilian Haniel Langaro (31 de ani).

În această vară, Dinamo a efectuat și 6 transferuri: Oscar Savinger (portar, IK Savehof), Lan Grbic (pivot, RK Trimo Trebnje), Mads Lenbroch (extremă stânga, Silkeborg), Andraz Makuc (coordonator, RK Celje), Victor Iturriza (pivot, Kuwait Sporting Club) și Vinicios Angelo Lima de Carvalho (inter dreapta, Chartres).

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