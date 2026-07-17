CS Dinamo rămâne în Liga 2! Echipa Ministerului de Interne a retrogradat pe teren, dar a primit o nouă șansă! Cui îi ia locul

CS Dinamo va evolua și în sezonul 2026-2027 al Ligii 2, deși a retrogradat pe teren la finalul ediției trecute.

Echipa bucureșteană a beneficiat de situația clubului Poli Iași, care a lăsat un loc liber în eșalonul secund.

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CS Dinamo a retrogradat în Liga 3 după ce a pierdut barajul cu CSC Șelimbăr, scor 1-3 la general.

CS Dinamo rămâne în Liga 2, deși a retrogradat pe teren

Hotărârea ca echipa să se mențină în Liga 2 a fost luată astăzi, 17 iulie, de Comitetul de Urgență al FRF, format din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu și Cristian Petrean.

În comunicatul FRF se precizează că membrii Comitetului de Urgență „constată că, urmare a finalizării perioadei de depunere a cererilor de înscriere în Liga 2, sezonul 2026-2027, a rămas un loc vacant”.

Totodată, aceștia „aprobă ca locul vacant anterior menționat să fie ocupat, în conformitate cu normele regulamentare aplicabile cu privire la ocuparea locurilor vacante, de către clubul CS Dinamo București”.

22 de echipe va avea la start Liga 2. Competiția va începe în data de 1 august

Locul a devenit disponibil după ce Politehnica Iași a luat decizia să nu se înscrie în noul sezon al Ligii 2, deși avea dreptul să participe.

Poli Iași are datorii de peste patru milioane de euro și nu a găsit resursele necesare pentru continuarea activității, conform ziaruldeiasi.ro.

CS Dinamo obținuse deja certificatul necesar pentru participarea în Liga 2, alături de celelalte cluburi care puteau beneficia de un eventual loc disponibil.

CSL Ștefăneștii de Jos, victorie la TAS

Într-un alt caz legat de componența eșalonului secund, CSL Ștefăneștii de Jos a câștigat litigiul de la TAS cu CSM Unirea Alba Iulia.

Clubul din Alba Iulia contestase modul în care ilfovenii au promovat direct în Liga 2 și ceruse reanalizarea cazului, însă TAS a respins solicitarea și a menținut promovarea celor de la Ștefăneștii de Jos.

„Clubul Sportiv Local Ștefăneștii de Jos salută hotărârea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), prin care au fost menținute rezultatele sportive obținute pe teren și validate procedurile competiționale desfășurate sub egida Federației Române de Fotbal.

Această decizie confirmă un principiu în care am crezut întotdeauna: performanța se câștigă pe teren, prin muncă, disciplină și respect pentru regulament.

Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în această perioadă, suporterilor, jucătorilor, staff-ului tehnic, partenerilor și tuturor celor care au avut încredere în echipa noastră”, a notat clubul, într-un comunicat.

Echipele care au licență de Liga 2 în noul sezon

Hermannstadt (retrogradată din Liga 1)

Unirea Slobozia (retrogradată din Liga 1)

Metaloglobus (retrogradată din Liga 1)

FC Bihor

CSA Steaua

Chindia Târgoviște

ASA Târgu Mureș

Metalul Buzău

CSM Slatina

CS Dinamo

Gloria Bistrița

FC Bacău

Concordia Chiajna

CSM Reșița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

Cetatea Suceava (promovată din Liga 3)

CSL Ștefănești (promovată din Liga 3)

SCM Rm. Vâlcea (promovată din Liga 3)

Poli Timișoara (promovată din Liga 3)

SC Popești-Leordeni (promovată din Liga 3)

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