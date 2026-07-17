FCSB s-a ținut tare! Unde se va vedea meciul cu Auda din preliminariile Conference League

PRO TV a acceptat condiția impusă de FCSB și va transmite la televizor meciul cu FK Auda, din prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League.

Partida va putea fi urmărită și online, pe platforma Voyo, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Duelul este programat joi, 23 iulie, de la ora 20:00, pe stadionul Steaua. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe 30 iulie, în Letonia.

Unde se va vedea meciul FCSB - Auda din preliminariile Conference League

Inițial, postul din Pache Protopopescu îi propusese FCSB-ului ca partida să fie transmisă exclusiv pe Voyo, platforma de streaming, unde se fac investiții masive.

Oferta financiară era mai mare decât de obicei pentru această fază a competiției, după ce meciurile europene din deplasare transmise exclusiv online în sezoanele trecute au adus un număr mare de abonați.

FCSB nu a acceptat însă varianta unei transmisiuni exclusiv online. Clubul a cerut ca postul care cumpără drepturile să ofere partida și la televizor, așa cum GOLAZO.ro a anunțat anterior.

Conducerea roș-albaștrilor a introdus această condiție după nemulțumirile suporterilor din sezoanele trecute, când unele meciuri europene din deplasare au fost disponibile numai pe platformele online.

Cele două părți au ajuns în cele din urmă la un acord, iar sport.ro, site-ul de sport al trustului, a anunțat că meciul FCSB - Auda va fi transmis atât pe postul principal, cât și pe Voyo.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League

Dacă va trece de Auda, FCSB își va afla adversara din turul al treilea preliminar la tragerea la sorți programată luni.

Printre posibilele oponente se numără Hajduk Split, Austria Viena, Nordsjaelland și Sion.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport