„A fost un șoc. Tremuram” Decizia lui Collina l-a uimit pe Slavko Vincic! Finala CM 2026 va fi ultimul meci din cariera sa +15 foto
Slavko Vincic. Foto: Captură „X”, @FIFAcom
Campionatul Mondial

„A fost un șoc. Tremuram” Decizia lui Collina l-a uimit pe Slavko Vincic! Finala CM 2026 va fi ultimul meci din cariera sa

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 15:26
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 15:26
  • Slavko Vincic (46 de ani), arbitrul desemnat să conducă finala Campionatului Mondial, a vorbit despre emoțiile trăite în momentul în care a aflat decizia FIFA.
  • Spania - Argentina va fi ultima partidă din cariera slovenului.
  • Meciul va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Vincic a izbucnit în lacrimi după ce Pierluigi Collina, directorul Departamentului de Arbitraj al FIFA și președintele Comisiei de Arbitri, i-a anunțat delegarea în fața colegilor săi.

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Slavko Vincic a vorbit despre momentul în care a aflat că va arbitra finala CM 2026

Vincic va fi primul arbitru sloven care conduce o finală de Cupă Mondială și al 23-lea din istorie desemnat la un astfel de meci.

„În primul rând, a fost un șoc. Apoi, bucurie. Tremuram. Este o onoare incredibilă să primești finala Cupei Mondiale FIFA.

Este ceva la care un arbitru poate doar să viseze atunci când este tânăr și se află la început de drum. Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea.

Este foarte greu să exprim totul în cuvinte, dar sunt foarte mândru că îmi reprezint țara, Slovenia, la cel mai mare eveniment sportiv din lume. Sunt foarte mândru. Echipa mea este foarte mândră și vom face tot ce putem”, a spus Vincic, conform inside.fifa.com.

Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom
Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom

Galerie foto (15 imagini)

Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom
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Vincic va fi ajutat la cele două linii de compatrioții Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic. Arbitru de rezervă va fi Adham Makhadmeh (Iordania).

„Arbitrajul înseamnă muncă de echipă. Fără ei, fără Tomaz și Andraz, acest lucru nu ar fi fost posibil.

Sunt foarte fericit că i-am avut alături de mine de-a lungul carierei, de-a lungul carierelor noastre.

Suntem prieteni foarte buni, formăm o echipă bună și le mulțumesc”.

Cum pregătește Vincic finala Spania - Argentina

„Centralul” a explicat că nu își va modifica programul înaintea celui mai important meci al carierei.

„Pregătirea nu se va schimba prea mult. Vom analiza din nou cele două echipe, chiar dacă le-am urmărit în ultimele peste 40 de zile.

Vom analiza echipele, vom rămâne concentrați și vom încerca să fim proaspeți atât mental, cât și fizic. Vom face tot posibilul pentru ca, după meci, să nu se vorbească despre noi”, a mai declarat slovenul.

Finala Cupei Mondiale va reprezenta punctul culminant al carierei lui Vincic, care se va retrage din arbitraj după încheierea turneului, conform sportkubn1info.si.

Slovenul a arbitrat două dintre cele mai importante finale europene la nivel de club:

  • În 2022, a arbitrat Eintracht Frankfurt – Rangers, din Europa League. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar formația germană a câștigat trofeul la loviturile de departajare.
  • Doi ani mai târziu, slovenul s-a aflat la centru la finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund și Real Madrid, câștigată de formația spaniolă cu 2-0, pe Wembley.

VIDEO. Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala CM 2026:

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