Boicotul Peluzei Cătălin Hîldan Motivul pentru care ultrașii au lipsit de la meciul lui CS Dinamo din Liga Campionilor

Peluza Cătălin Hîldan (PCH) a lipsit de la partida de handbal masculin dintre CS Dinamo și formația germană Fuchse Berlin, scor 21-27.

Absența suporterilor a reprezentat o pierdere importantă pentru „dulăi”, deoarece galeria echipei de fotbal i-a susținut activ în ultimii ani.

Fanii din PCH ar fi luat această decizie din cauza nemulțumirilor acumulate în relația cu oficialii Clubului Sportiv Dinamo. Totuși, partida a fost urmărită de aproximativ 3.500 de spectatori, în Sala Polivalentă din București.

Motivul pentru care PCH a lipsit de la meciul CS Dinamo - Fuchse Berlin

Tensiunile dintre cele două părți s-au intensificat acum o lună, când PCH a lipsit de la evenimentul dedicat începerii lucrărilor de demolare a stadionului Dinamo, conform prosport.ro.

Grupurile de suporteri solicitau ca festivitatea să aibă loc în ziua meciului cu Universitatea Cluj (1-0, pe 18 ianuarie), cu nocturna aprinsă, însă cererile lor nu au fost acceptate.

În plus, liderii PCH au reproșat clubului MAI că nu au fost invitați direct la eveniment. Oficialii CS Dinamo susțin că au transmis o invitație generală tuturor fanilor clubului.

FOTO: Evenimentul care a marcat demolarea vechiului stadion Dinamo

Ultrașii și-au exprimat anterior dorința ca echipa să aibă un viitor unit: „Vrem un singur mare Dinamo”, mesaj afișat pe fosta rotondă din „Ștefan cel Mare”.

Nemulțumirile lor sunt legate de modul în care se derulează procesul de asociere între CS Dinamo și SC Dinamo 1948 SA, în care PCH cedase anterior 8% din acțiuni către Red&White 2022 Management, cu condiția ca acestea să fie preluate de CS Dinamo în momentul asocierii.

În toamnă, conducerea SC Dinamo a trimis o adresă către Ministerul Afacerilor Interne pentru a-și comunica intențiile, însă până acum nu a primit niciun răspuns.

Relațiile tensionate dintre club și suporteri nu sunt noi

În debutul campionatului, ultrașii au părăsit stadionul din Miercurea Ciuc după nemulțumirile legate de organizare și comportamentul forțelor de ordine.

La meci au avut loc mai multe scene violente între suporterii bucureștenilor și jandarmerie, plus scandări xenofobe.

CS Dinamo a precizat atunci pe pagina oficială că nu are nicio legătură cu incidentele și că promovează respectul și fair-play-ul în toate competițiile sale, delimitându-se de galeria echipei din Liga 1, care a reacționat agresiv în comentariile la postare, reproșând Clubului Sportiv că se dezice de cei mai fervenți susținători.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport