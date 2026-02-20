Incredibil: Vassaras l-a premiat pe Hațegan E delegat la meciul echipei lui Marius Șumudică, la 4 zile de la scandalul din Hermannstadt - CFR

Ovidiu Hațegan a avut parte de o delegare „de lux” după scandalul creat în etapa precedentă a Ligii 1.

De această dată, Hațegan a fost trimis de Kyros Vassaras pentru a oficia un meci, ca arbitru VAR, în Arabia Saudită, chiar la echipa lui Marius Șumudică.

Ovidiu Hațegan, premiat de Kyros Vassaras

Al-Okhdood, gruparea pregătită de Șumudică, va primi în această seară vizita celor de la Al-Qadsiah, de la ora 21:00, iar tehnicianul va avea parte de o brigadă de arbitri formată din 4 români.

La doar 4 zile de scandalul imens provocat de Ovidiu Hațegan, care a intervenit din camera VAR pentru anularea penalty-ului primit de Hermannstadt în finalul meciului cu CFR Cluj, scor 0-1, arbitrul a primit acum o delegare în Arabia Saudită.

Hațegan a fost trimis tot ca arbitru VAR de către Kyros Vassaras, după ce inclusiv șeful CCA a trecut vederea faza penalty-ul anulat, în analiza făcută de acesta la finalul etapei.

Horațiu Feșnic va conduce partida la centru, avându-i ca asistenți pe Radu Ghinguleac și Adrian Vornicu, în timp ce Hațegan îl va avea ca asistent VAR pe Saad Al-Shabrami, potrivit alweeam.com.sa.

