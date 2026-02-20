„E instigare!” Suporterii lui Dinamo reacționează după clipul postat de club: „Lipsă de decență și de respect față de adversar”

Fanii dinamoviști au păreri împărțite despre imaginile create de club cu inteligența artificială pentru a promova derby-ul Rapid - Dinamo

În imaginile de pe ceea ce se dorește a fi Arena Națională, apare un „câine roșu” care adulmecă o pană înfiptă în zăpadă, apoi începe să se agite și să latre.

„În plin scandal și chemați la Comisii, noi postăm ceva atât de xenofob?”

Unii suporteri ai roș-albilor au taxat în comentarii ideea departamentului de social media, alții au apreciat-o:

În comentarii, unii suporteri au atras atenția asupra semnificației postării, alții au apreciat imaginile:

„Pana de la ce pasăre o fi?”

„Incredibil, în plin scandal și chemați la Comisii, noi postăm ceva atât de xenofob? Sper ca unul din acționari măcar să se sesizeze și cine a făcut asta să zboare din club”

„Pana aia de vultur e miezul…Nu și-a dat nimeni seama…”

„Asta este un fel de instigare. E lipsă de respect față de adversar și lipsa oricărei minime forme de decență. Nimic profesionist în acest clip”

„Pana aia face tot”

„Postare mai rasistă n-am văzut! Pana… apoi lumina contra întuneric. Uf uf uf… venit din partea paginii oficiale”

„Urât gest… Rasismul trebuie condamnat, nu încurajat. Meciurile se câștigă pe teren, nu prin aluzii rasiste. Nu-mi ziceți că-i pană de vultur, că o dați în penibil”

„Sunt dinamovist dar video și descrierea au tentă rasistă! Hai Dinamo!”

„Cât de tare este! Haideți câinilor!”

Dinamo a luat o amendă de 3.300 de euro pentru comportamentul fanilor la meciul cu U Craiova. Aceștia au aruncat cu obiecte în arbitrul Istvan Kovacs și l-au scuipat pe Ștefan Baiaram, care fusese și ținta unor scandări rasiste pe parcursul meciului, care l-au făcut pe „central” să ceară să se facă un anunț la stație în acest sens.

De asemenea, „câinii” au fost în prim-plan pentru scandări rasiste ale jucătorilor și staff-ului la meciul cu Hermannstadt și pentru vulgarități la meciul cu Slobozia.

