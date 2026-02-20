„E instigare!” Suporterii lui Dinamo reacționează după clipul postat de club: „Lipsă de decență și de respect față de adversar” +8 foto
Fanii dinamoviști au păreri împărțite despre imaginile create de club cu inteligența artificială pentru a promova derby-ul Rapid - Dinamo
„E instigare!" Suporterii lui Dinamo reacționează după clipul postat de club: „Lipsă de decență și de respect față de adversar"

Florin Voicu
Publicat: 20.02.2026, ora 19:26
Actualizat: 20.02.2026, ora 19:39
  • Fanii dinamoviști au păreri împărțite despre imaginile create de club cu inteligența artificială pentru a promova derby-ul Rapid - Dinamo

În imaginile de pe ceea ce se dorește a fi Arena Națională, apare un „câine roșu” care adulmecă o pană înfiptă în zăpadă, apoi începe să se agite și să latre.

Kopic e supărat pe Mazilu Antrenorul a explicat situația fotbalistului adus de la Brighton: „Cu altă ocazie, când va merita"
Kopic e supărat pe Mazilu Antrenorul a explicat situația fotbalistului adus de la Brighton: „Cu altă ocazie, când va merita"
Kopic e supărat pe Mazilu Antrenorul a explicat situația fotbalistului adus de la Brighton: „Cu altă ocazie, când va merita”

„În plin scandal și chemați la Comisii, noi postăm ceva atât de xenofob?”

Unii suporteri ai roș-albilor au taxat în comentarii ideea departamentului de social media, alții au apreciat-o:

În comentarii, unii suporteri au atras atenția asupra semnificației postării, alții au apreciat imaginile:

  • „Pana de la ce pasăre o fi?”
  • „Incredibil, în plin scandal și chemați la Comisii, noi postăm ceva atât de xenofob? Sper ca unul din acționari măcar să se sesizeze și cine a făcut asta să zboare din club”
  • „Pana aia de vultur e miezul…Nu și-a dat nimeni seama…”
  • „Asta este un fel de instigare. E lipsă de respect față de adversar și lipsa oricărei minime forme de decență. Nimic profesionist în acest clip”
  • „Pana aia face tot”
Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo
Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo

Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo
  • „Postare mai rasistă n-am văzut! Pana… apoi lumina contra întuneric. Uf uf uf… venit din partea paginii oficiale”
  • „Urât gest… Rasismul trebuie condamnat, nu încurajat. Meciurile se câștigă pe teren, nu prin aluzii rasiste. Nu-mi ziceți că-i pană de vultur, că o dați în penibil”
  • „Sunt dinamovist dar video și descrierea au tentă rasistă! Hai Dinamo!”
  • „Cât de tare este! Haideți câinilor!”

Dinamo a luat o amendă de 3.300 de euro pentru comportamentul fanilor la meciul cu U Craiova. Aceștia au aruncat cu obiecte în arbitrul Istvan Kovacs și l-au scuipat pe Ștefan Baiaram, care fusese și ținta unor scandări rasiste pe parcursul meciului, care l-au făcut pe „central” să ceară să se facă un anunț la stație în acest sens.

De asemenea, „câinii” au fost în prim-plan pentru scandări rasiste ale jucătorilor și staff-ului la meciul cu Hermannstadt și pentru vulgarități la meciul cu Slobozia.

Pancu, uluit  Antrenorul CFR-ului a comentat  suspendarea primită de Andrei Cordea: „Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal"
19:15
Pancu, uluit Antrenorul CFR-ului a comentat suspendarea primită de Andrei Cordea: „Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal"
Pancu, uluit  Antrenorul CFR-ului a comentat  suspendarea primită de Andrei Cordea: „Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal"
Continuă problemele la UTA! Jucătorul adus în această iarnă va lipsi până la finalul sezonului. Ce soluții are Adrian Mihalcea
18:54
Continuă problemele la UTA! Jucătorul adus în această iarnă va lipsi până la finalul sezonului. Ce soluții are Adrian Mihalcea
Continuă problemele la UTA! Jucătorul adus în această iarnă va lipsi până la finalul sezonului. Ce soluții are Adrian Mihalcea

REACTII suporteri dinamo liga 1 caine rapid PROMOVARE pana
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
15:37
Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
15:06
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
16:13
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
12:19
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
