Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești

21.04.2026, ora 11:27
21.04.2026, ora 11:41
  • Clubul de handbal CS Rapid a anunțat despărțirea oficială de antrenorul Laurent Bezeau (57 de ani).
  • Cine va pregăti echipa până la finalul sezonului, mai jos.

Laurent Bezeau a preluat banca tehnică a echipei feminine de handbal CS Rapid în luna mai a anului trecut și a dus formația până în sferturile EHF European League, acolo unde a fost învinsă de Viborg, scor 26-35 în tur și 32-26 în retur.

Laurent Bezeau se desparte de Rapid

CS Rapid a anunțat despărțirea de antrenorul principal Laurent Bezeau. Această funcție va fi ocupată până la finalul sezonului de Adrian Petrea.

„Clubul Rapid anunță încheierea mandatului antrenorului Laurent Bezeau, încetarea contractului fiind semnată prin acordul ambelor părți.

Pe această cale, îi transmitem mulțumiri pentru colaborare și îi urăm succes în viitor.

Responsabilitățile de antrenor principal vor fi exercitate de Adrian Petrea până la finalul acestui sezon.

În perioada următoare, clubul se va concentra pe evaluarea opțiunilor disponibile pentru structura tehnică a echipei, în vederea pregătirii strategiei pentru sezonul viitor”, a transmis CS Rapid pe Facebook.

De-a lungul carierei sale, Bezeau a mai pregătit echipe precum Girondins de Bordeaux, Saint-Cyr-sur-Loire, Toulouse şi a fost selecționerul echipei naționale feminine a Tunisiei.

A mai pregătit-o și pe Brest, în perioada 2013-2021, echipă cu care a devenit campion al Franței şi a disputat finala Ligii Campionilor în 2021, pierdută în fața formației Vipers Kristiansand, 28-34.

Pentru CS Rapid urmează meciul din sferturile Cupei României cu SCM Craiova. Partida va avea loc miercuri, de la ora 18:00.

În campionat, clubul giuleștean se clasează pe locul 8, cu 18 puncte acumulate după 19 meciuri disputate.

