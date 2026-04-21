Jonathan Klinsmann. Foto: Imago
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 10:02
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 10:02
  • Jonathan Klinsmann (29 de ani), portarul american al lui Cesena, a suferit o accidentare gravă în timpul meciului pierdut de echipa sa cu Palermo, scor 0-2, în Serie B.
  • Jonathan este fiul fostului mare atacant german Jurgen Klinsmann (61 de ani).

Incidentul s-a produs în minutele de prelungire, după o ciocnire cu un jucător advers.

Portarul a fost scos de pe teren pe targă, cu guler cervical, și transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Rădoi, declarația serii Cum a reacționat când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB: „Chiar dacă nu am Bacalaureat și par mai prostuț...”
Citește și
Rădoi, declarația serii Cum a reacționat când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB: „Chiar dacă nu am Bacalaureat și par mai prostuț...”
Citește mai mult
Rădoi, declarația serii Cum a reacționat când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB: „Chiar dacă nu am Bacalaureat și par mai prostuț...”

Jonathan Klinsmann, portarul lui Cesena, și-a rupt gâtul!

Examinările medicale au arătat că Jonathan Klinsmann a suferit o fractură a primei vertebre cervicale. În plus, medicii au constatat și o tăietură la cap, conform nytimes.com.

Clubul Cesena a anunțat că jucătorul a rămas sub observație medicală și urma să fie evaluat suplimentar de un neurochirurg.

Momentul în care Jonathan Klinsmann s-a accidentat în meciul Palermo - Cesena (2-0). Foto: captură YouTube / @cesenafcofficial

labels.photo-gallery

Ulterior, portarul american a transmis că nu va mai putea juca în acest sezon.

„Din păcate, sezonul meu s-a încheiat sâmbătă. În timpul meciului am suferit o fractură la coloană, care mă va ține departe de teren o perioadă.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor de la stadion și de la spitalul din Palermo, fanilor ambelor echipe, Cesena și Palermo, pentru gândurile bune, dar și, bineînțeles, prietenilor și familiei mele, care m-au susținut în ultimele zile.

Mult succes băieților în lupta pentru play-off și ne revedem foarte curând”, a scris portarul, pe rețelele de socializare.

Accidentarea vine într-un moment delicat pentru Cesena, formație pentru care Klinsmann a avut un rol important în actuala stagiune.

Portarul bifase 35 de apariții în actuala stagiune și a contribuit la parcursul echipei în lupta pentru un loc în play-off-ul de promovare în Serie A.

8
este locul ocupat de Cesena în clasament, cu 44 de puncte, poziție care asigură prezența în play-off-ul pentru promovare. În frunte se află Venezia, cu 76 de puncte, urmată de Frosinone, cu 72, care este la egalitate cu Monza, aflată pe locul 3

Jonathan Klinsmann se află și în atenția echipei naționale a Statelor Unite, care se pregătește pentru Campionatul Mondial.

Deși a fost convocat la prima reprezentativă, acesta nu a debutat încă la seniori.

Jonathan Klinsmann este fiul lui Jurgen Klinsmann, fost mare atacant german care a evoluat, printre altele, la Stuttgart, Inter Milano, Monaco, Tottenham și Bayern Munchen.

De-a lungul carierei de jucător, Jurgen Klinsmann a câștigat titlul în Germania cu Bayern Munchen, în sezonul 1996-1997, dar și Cupa UEFA, atât cu Inter Milano, în sezonul 1990-1991, cât și cu Bayern Munchen, în sezonul 1995-1996.

La nivelul echipei naționale, a cucerit Cupa Mondială alături de Germania în 1990 și Campionatul European în 1996.

Ca antrenor, Jurgen Klinsmann le-a pregătit pe Germania, Bayern Munchen, Statele Unite, Hertha Berlin și Coreea de Sud.

Ultimul său mandat a fost pe banca naționalei Coreei de Sud, în perioada 27 februarie 2023 - 16 februarie 2024.

Citește și

„Am controlat cap-coadă” Florin Tănase, după victoria cu Farul: „Când joci fotbal, Dumnezeu te răsplătește” + Târnovanu despre greșeala făcută
Superliga
23:17
„Am controlat cap-coadă” Florin Tănase, după victoria cu Farul: „Când joci fotbal, Dumnezeu te răsplătește” + Târnovanu despre greșeala făcută
Citește mai mult
„Am controlat cap-coadă” Florin Tănase, după victoria cu Farul: „Când joci fotbal, Dumnezeu te răsplătește” + Târnovanu despre greșeala făcută
„M-a scăpat Dumnezeu de el” Patronul de la FCSB, ironic la adresa lui Vlad Chiricheș: „Îl scot de pe listă dacă e apt la meciul de Europa!”
Superliga
23:07
„M-a scăpat Dumnezeu de el” Patronul de la FCSB, ironic la adresa lui Vlad Chiricheș: „Îl scot de pe listă dacă e apt la meciul de Europa!”
Citește mai mult
„M-a scăpat Dumnezeu de el” Patronul de la FCSB, ironic la adresa lui Vlad Chiricheș: „Îl scot de pe listă dacă e apt la meciul de Europa!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
accidentare Jurgen Klinsmann cesena serie b palermo jonathan klinsmann
Știrile zilei din sport
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Campionate
22.04
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Superliga
22.04
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Superliga
22.04
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Citește mai mult
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Stranieri
22.04
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
23:56
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
22:47
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Citește mai mult
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Superliga
22.04
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Nationala
22.04
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
B365
22.04
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

