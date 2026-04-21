Jonathan Klinsmann (29 de ani), portarul american al lui Cesena, a suferit o accidentare gravă în timpul meciului pierdut de echipa sa cu Palermo, scor 0-2, în Serie B.

Jonathan este fiul fostului mare atacant german Jurgen Klinsmann (61 de ani).

Incidentul s-a produs în minutele de prelungire, după o ciocnire cu un jucător advers.

Portarul a fost scos de pe teren pe targă, cu guler cervical, și transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Jonathan Klinsmann, portarul lui Cesena, și-a rupt gâtul!

Examinările medicale au arătat că Jonathan Klinsmann a suferit o fractură a primei vertebre cervicale. În plus, medicii au constatat și o tăietură la cap, conform nytimes.com.

Clubul Cesena a anunțat că jucătorul a rămas sub observație medicală și urma să fie evaluat suplimentar de un neurochirurg.

Ulterior, portarul american a transmis că nu va mai putea juca în acest sezon.

„Din păcate, sezonul meu s-a încheiat sâmbătă. În timpul meciului am suferit o fractură la coloană, care mă va ține departe de teren o perioadă.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor de la stadion și de la spitalul din Palermo, fanilor ambelor echipe, Cesena și Palermo, pentru gândurile bune, dar și, bineînțeles, prietenilor și familiei mele, care m-au susținut în ultimele zile.

Mult succes băieților în lupta pentru play-off și ne revedem foarte curând”, a scris portarul, pe rețelele de socializare.

Accidentarea vine într-un moment delicat pentru Cesena, formație pentru care Klinsmann a avut un rol important în actuala stagiune.

Portarul bifase 35 de apariții în actuala stagiune și a contribuit la parcursul echipei în lupta pentru un loc în play-off-ul de promovare în Serie A.

8 este locul ocupat de Cesena în clasament, cu 44 de puncte, poziție care asigură prezența în play-off-ul pentru promovare. În frunte se află Venezia, cu 76 de puncte, urmată de Frosinone, cu 72, care este la egalitate cu Monza, aflată pe locul 3

Jonathan Klinsmann se află și în atenția echipei naționale a Statelor Unite, care se pregătește pentru Campionatul Mondial.

Deși a fost convocat la prima reprezentativă, acesta nu a debutat încă la seniori.

Jonathan Klinsmann este fiul lui Jurgen Klinsmann, fost mare atacant german care a evoluat, printre altele, la Stuttgart, Inter Milano, Monaco, Tottenham și Bayern Munchen.

De-a lungul carierei de jucător, Jurgen Klinsmann a câștigat titlul în Germania cu Bayern Munchen, în sezonul 1996-1997, dar și Cupa UEFA, atât cu Inter Milano, în sezonul 1990-1991, cât și cu Bayern Munchen, în sezonul 1995-1996.

La nivelul echipei naționale, a cucerit Cupa Mondială alături de Germania în 1990 și Campionatul European în 1996.

Ca antrenor, Jurgen Klinsmann le-a pregătit pe Germania, Bayern Munchen, Statele Unite, Hertha Berlin și Coreea de Sud.

Ultimul său mandat a fost pe banca naționalei Coreei de Sud, în perioada 27 februarie 2023 - 16 februarie 2024.

Citește și

