Gloria Bistrița a trecut de echipa daneză Ikast și în retur, scor 37-28, și s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor.

Rapid a învins-o pe Viborg, 32-26, dar a ratat calificarea în Final Four-ul EHF European League.

După ce Gloria Bistrița a învins-o la limită pe Ikast în tur, scor 35-34, formația din România s-a impus categoric în retur în fața echipei daneze.

Gloria Bistrița, în sferturile Ligii Campionilor

În returul din play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, Gloria Bistrița a surclasat-o pe Ikast și s-a impus cu scorul de 37-28.

Gloria Bistrița a început perfect partida și se afla în avantaj încă din primele minute. Ikast a revenit și a restabilit egalitatea în minutul 17, scor 10-10.

Jucătoarele daneze au avut un parcurs bun și au trecut în avantaj, la o diferență de două goluri. Formația din Bistrița a revenit în câteva minute și s-a distanțat la patru goluri, 28-24.

Româncele s-au dezlănțuit pe final și au câștigat, în cele din urmă, cu scorul de 37-28.

În sferturile Ligii Campionilor, Gloria Bistrița va juca cu Brest. Meciul tur va fi pe 18 aprilie, iar returul o săptămână mai târziu, pe 25 aprilie.

Rapid a ratat calificarea în Final Four-ul EHF European League

Sâmbătă, Rapid a învins-o pe Viborg cu scorul de 32-26, dar a ratat dramatic calificarea în Final Four-ul EHF European League.

Rapid a condus pe durata întregii partide, iar scorul la pauză a fost 13-11 în favoarea echipei giuleștene.

În meciul tur, Rapid pierduse în Danemarca cu scorul de 26-35 și trebuia să câștige la o diferență mai mare de 9 goluri pentru a se califica, lucru care nu s-a întâmplat.

