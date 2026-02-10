„Un loc e deja ocupat” Mihai Stoica e sigur că o rivală nu mai poate rata calificarea în play-off: „Nu înțeleg cum suntem atât de favoriți”

Mihai Stoica nu înțelege de ce FCSB și CFR Cluj sunt considerate favorite la calificarea în play-off.

Oficialul FCSB susține că o altă echipă pornește cu prima șansă. Și spune că aceasta nu poate rata top 6 la finalul sezonului regulat.

După trei victorii consecutive, roș-albaștrii s-au apropiat la doar două puncte de FC Botoșani și Universitatea Cluj, echipele care ocupă ultimele locuri de play-off, 5 și 6, după 26 de etape.

Mihai Stoica: „Un loc din play-off e ocuat de FC Argeș”

Dintre echipele care se află în prezent pe locurile 4-10, casele de pariuri consideră că FCSB și CFR Cluj au cele mai mari șanse de a ajunge în play-off, oferindu-le cote de aproximativ 1.30.

Deși se află pe poziția a patra, cu 43 de puncte, FC Argeș este abia a cincea favorită (2.30), după U Cluj (1.80) și FC Botoșani (1.95).

„Am văzut că s-au schimbat cotațiile, dar eu nu înțeleg cum noi și CFR-ul suntem atât de favoriți, iar FC Argeș n-ar intra în play-off.

Eu zic că FC Argeș are prima șansă, pentru că joacă la Petrolul, acasă cu Farul, la Dinamo e un meci complicat și joacă acasă cu Slobozia. De ce n-ar face 6, 7 sau chiar 9 puncte?

Chiar dacă n-are în componență jucători care au costat milioane, are o organizare bună și câștigă, chiar dacă la un moment dat nu pare că ar avea șanse. Eu cred că un loc din play-off este ocupat de FC Argeș deja”, a afirmat Stoica, potrivit fanatik.ro.

Eu am învățat că nu există program bun sau program slab, există puncte în joc, le faci sau nu le faci. Noi în acest an am pierdut ambele meciuri cu FC Argeș, nu am dat gol. Am pierdut cu Metaloglobus, am reușit să o facem și pe asta. În schimb, pe Rapid trebuia să îi batem de două ori, doar că o dată am făcut 2-2. E un campionat mult prea nebun. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Programul echipelor aflate în lupta pentru play-off:

FC Argeș: Petrolul (deplasare), Farul (acasă), Dinamo (d), Slobozia (a)

Petrolul (deplasare), Farul (acasă), Dinamo (d), Slobozia (a) FC Botoșani: UTA (d), U Cluj (a), Hermannstadt (d), Petrolul (a)

UTA (d), U Cluj (a), Hermannstadt (d), Petrolul (a) U Cluj: Csikszereda (a), FC Botoșani (d), Oțelul (a), FCSB (d)

Csikszereda (a), FC Botoșani (d), Oțelul (a), FCSB (d) CFR Cluj: Hermannstadt (d), Petrolul (a), Farul (d), Dinamo (a)

Hermannstadt (d), Petrolul (a), Farul (d), Dinamo (a) FCSB: U Craiova (d), Metaloglobus (d), UTA (a), U Cluj (d)

U Craiova (d), Metaloglobus (d), UTA (a), U Cluj (d) UTA: FC Botoșani (a), Oțelul (d), FCSB (a), Metaloglobus (d)

FC Botoșani (a), Oțelul (d), FCSB (a), Metaloglobus (d) Oțelul: Metaloglobus (d), UTA (a), U Cluj (d), Hermannstadt (a).

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

