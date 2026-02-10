„Un loc e deja ocupat” Mihai Stoica e sigur că o rivală nu mai poate rata calificarea în play-off: „Nu înțeleg cum suntem atât de favoriți”
FC Argeș - FCSB (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
„Un loc e deja ocupat” Mihai Stoica e sigur că o rivală nu mai poate rata calificarea în play-off: „Nu înțeleg cum suntem atât de favoriți”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 20:44
  • Mihai Stoica nu înțelege de ce FCSB și CFR Cluj sunt considerate favorite la calificarea în play-off.
  • Oficialul FCSB susține că o altă echipă pornește cu prima șansă. Și spune că aceasta nu poate rata top 6 la finalul sezonului regulat.

După trei victorii consecutive, roș-albaștrii s-au apropiat la doar două puncte de FC Botoșani și Universitatea Cluj, echipele care ocupă ultimele locuri de play-off, 5 și 6, după 26 de etape.

Mihai Stoica: „Un loc din play-off e ocuat de FC Argeș”

Dintre echipele care se află în prezent pe locurile 4-10, casele de pariuri consideră că FCSB și CFR Cluj au cele mai mari șanse de a ajunge în play-off, oferindu-le cote de aproximativ 1.30.

Deși se află pe poziția a patra, cu 43 de puncte, FC Argeș este abia a cincea favorită (2.30), după U Cluj (1.80) și FC Botoșani (1.95).

„Am văzut că s-au schimbat cotațiile, dar eu nu înțeleg cum noi și CFR-ul suntem atât de favoriți, iar FC Argeș n-ar intra în play-off.

Eu zic că FC Argeș are prima șansă, pentru că joacă la Petrolul, acasă cu Farul, la Dinamo e un meci complicat și joacă acasă cu Slobozia. De ce n-ar face 6, 7 sau chiar 9 puncte?

Chiar dacă n-are în componență jucători care au costat milioane, are o organizare bună și câștigă, chiar dacă la un moment dat nu pare că ar avea șanse. Eu cred că un loc din play-off este ocupat de FC Argeș deja”, a afirmat Stoica, potrivit fanatik.ro.

Eu am învățat că nu există program bun sau program slab, există puncte în joc, le faci sau nu le faci. Noi în acest an am pierdut ambele meciuri cu FC Argeș, nu am dat gol. Am pierdut cu Metaloglobus, am reușit să o facem și pe asta. În schimb, pe Rapid trebuia să îi batem de două ori, doar că o dată am făcut 2-2. E un campionat mult prea nebun. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Programul echipelor aflate în lupta pentru play-off:

  • FC Argeș: Petrolul (deplasare), Farul (acasă), Dinamo (d), Slobozia (a)
  • FC Botoșani: UTA (d), U Cluj (a), Hermannstadt (d), Petrolul (a)
  • U Cluj: Csikszereda (a), FC Botoșani (d), Oțelul (a), FCSB (d)
  • CFR Cluj: Hermannstadt (d), Petrolul (a), Farul (d), Dinamo (a)
  • FCSB: U Craiova (d), Metaloglobus (d), UTA (a), U Cluj (d)
  • UTA: FC Botoșani (a), Oțelul (d), FCSB (a), Metaloglobus (d)
  • Oțelul: Metaloglobus (d), UTA (a), U Cluj (d), Hermannstadt (a).

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

