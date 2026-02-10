„Au fost doar niște împingeri” Cristiano Bergodi, lămuriri după conflictul de la derby-ul cu CFR Cluj: „Pancu a făcut un lucru incorect”

Cristiano Bergodi (61 de ani) a venit cu o serie de explicații după scandalul imens de la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj 3-2.

Antrenorul „șepcilor roșii” a transmis că nu a avut intenția de a lovi vreun jucător și nu este de acord cu textele dure care s-au scris după gestul său.

Cristiano Bergodi: „Nu am avut intenția să-l lovesc pe Cordea”

Bergodi și-a prezentat scuzele pentru reacția deplasată și așteaptă acum decizia Comisiei de Disciplină.

„Eu, când am intrat pe teren, am stat de vorbă câteva secunde cu arbitrul, i-am zis că nu e corect ce a făcut și am vrut să spun ceva. N-am avut intenția de a lovi jucătorul, așa cum s-a scris. S-au scris și lucruri incredibil de urâte despre mine.

Se vede și în imagine, eu am mâna în obrazul lui, nu l-am luat de gât pe Cordea. După, când au venit și ceilalți, s-a scris că l-am lovit și pe Muhar. Au fost doar niște împingeri, apoi a venit toată lumea și s-a creat acel meleu.

Intenția mea nu era de a lovi pe cineva. Pentru că, repet, nu l-am lovit nici pe Cordea, i-am pus mâna pe obraz. Am mers acolo un pic hotărât ca să întreb de ce a făcut aceste lucruri. Dar n-am vrut să-l lovesc. Și nici pe Muhar.

Sunt jucători, eu am întotdeauna respect pentru ei. Nu s-a întâmplat niciodată, n-am avut intenția de a lovi un jucător cu pumnii, cum s-a mai scris. Sincer, e urât ce s-a scris despre mine, pentru că am fost jignit.

Normal că eu am greșit cu această reacție și-mi cer scuze. Mai întâi clubului meu, U Cluj, dar și CFR-ului. Am mai făcut o declarație de acest fel.

Se întâmplă lucruri ca acestea pe teren, însă intenția mea nu a fost de a lovi pe nimeni. Se vede bine pe imagine, dar vom vedea la Comisia de Disciplină când vor analiza, pentru că imaginile explică tot”, a declarat Bergodi, la Digi Sport.

FOTO. Conflictul de la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj 3-2

Cristiano Bergodi: „Despre Pancu nici nu mai vreau să vorbesc”

Întrebat și despre declarațiile lui Daniel Pancu, care a avut o criză de nervi la interviul de după meci, Bergodi a transmis:

„Despre Daniel Pancu… Nici nu mai vreau să vorbesc despre el. Am închis această discuție, nu vreau să zic nimic despre el, pentru că a făcut un lucru, cred eu, incorect prin ce a spus, pentru că putea fi orice antrenor străin, nu e vorba doar despre mine”, a mai spus Bergodi.

E o lipsă gravă, crasă de respect la adresa românilor. Antrenor străin să-mi bată mie jucători români în țara mea? Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

