Continuă calvarul lui Politic Problemele se țin scai de atacantul de la Hermannstadt: „Este ceva nativ” » De ce nu va juca împotriva FCSB

Dennis Politic (26 de ani) este absent de o lună din formația lui FC Hermannstadt.

Atacantul continuă să aibă probleme de natură musculară, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane.

Politic a fost împrumutat de FCSB la clubul sibian în această iarnă, într-o mutare ce s-a dorit a fi un restart pentru jucător, dar care s-a transformat într-o nouă accidentare de durată.

Continuă problemele musculare pentru Dennis Politic: „Este ceva nativ”

Politic lipsește de o lună, după accidentarea din meciul cu UTA Arad, scor 2-3, iar revenirea acestuia este întârziată de problemele de natură musculară cu care jucătorul s-a confruntat în ultimii ani.

„Dennis Politic a fost accidentat și are în continuare unele probleme. Nu poate să joace. Sunt aceleași probleme de ordin muscular pe care le-a avut și la Dinamo, se accidentează foarte repede, este ceva nativ”, au transmis surse apropiate de Hermannstadt, potrivit digisport.ro.

1.142 de minute a bifat Dennis Politic în acest sezon, în 32 de meciuri jucate pentru FCSB și FC Hermannstadt. A marcat 3 goluri și a livrat o pasă decisivă

În același timp, acționarul clubului sibian a transmis că Politic nu va juca contra celor de la FCSB în play-ouf, indiferent dacă acesta va fi apt sau nu.

„FCSB o să joace pentru primul loc, ca să prindă cupele europene. Vor fi meciuri disputate cu noi.

Acum nu știu să vă spun detalii din contract, dar cred că nu va juca (Politic). Noi când dăm jucători împrumut, punem această clauză. Nu e normal să joace împotriva cluburilor de care aparțin.

Poate se întâmplă să greșească și apoi apar discuții. Așa că mai bine evităm. Este doar un meci. Indiferent dacă scrie sau nu în contract, nu îl lăsăm pe Politic să joace. Mai bine stăm departe de aceste lucruri”, a spus Claudiu Rotar, pentru sursa citată.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport