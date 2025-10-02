Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Steaua București FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune" specială pentru secția de fotbal

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 21:09
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 00:39
  • Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (51 de ani), a anunțat că l-a împuternicit pe colonelul Eduard Danilof să administreze Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

CSA Steaua are un nou comandant, după ce Petruţ-Dănuţ Sârghe-Ciobanu a rezistat doar șase luni.

Eduard Danilof este noul comandant de la CSA Steaua

Anunțul a fost făcut de ministrul Ionuț Moșteanu pe rețelele de socializare.

În același mesaj, ministrul Apărării a anunțat și obiectivele lui Eduard Danilof.

„CSA Steaua are nevoie de un suflu nou.

L-am împuternicit astăzi la conducerea clubului pe colonelul Eduard Danilof - un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran în misiuni internaționale în Irak și Afganistan, dar și cu o solidă experiență de management în administrarea Stadionului Steaua.

Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate.

Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează.

Avem două obiective clare:
1. Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului.
⁠2. Transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori.

Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, a scris Ionuț Moșteanu, pe pagina sa de Facebook.

Noul comandant al celor de la CSA Steaua a administrat complexul sportiv din Ghencea, după ce a acumulat experiență militară, fiind trimis în mai multe misiuni.

Steaua București, blocată pentru al cincilea an în Liga 2

Steaua București participă pentru al cincilea sezon consecutiv în Liga 2, deși „militarii” au participat de fiecare dată în play-off și au obținut de două ori promovarea pe plan sportiv.

Echipa din Ghencea nu are dreptul de a promova în prima ligă, întrucât cluburile de drept public nu pot accesa primul eșalon din România.

„Militarii” să-și schimbe forma de organizare în una de drept privat pentru a avea drept de promovare în Liga 1.

Celelalte echipe din Liga 2 care nu au drept de promovare:

  • CS Tunari (nou-promovată)
  • CS Dinamo (nou-promovată)
  • CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
  • Gloria Bistrița (nou-promovată)
  • CS Afumați
  • CSM Slatina
  • CSC Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița

Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
steaua bucuresti comandant csa steaua ionut mosteanu eduard danilof
