- Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (51 de ani), a anunțat că l-a împuternicit pe colonelul Eduard Danilof să administreze Clubul Sportiv al Armatei Steaua.
CSA Steaua are un nou comandant, după ce Petruţ-Dănuţ Sârghe-Ciobanu a rezistat doar șase luni.
Eduard Danilof este noul comandant de la CSA Steaua
Anunțul a fost făcut de ministrul Ionuț Moșteanu pe rețelele de socializare.
În același mesaj, ministrul Apărării a anunțat și obiectivele lui Eduard Danilof.
„CSA Steaua are nevoie de un suflu nou.
L-am împuternicit astăzi la conducerea clubului pe colonelul Eduard Danilof - un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran în misiuni internaționale în Irak și Afganistan, dar și cu o solidă experiență de management în administrarea Stadionului Steaua.
Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate.
Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează.
Avem două obiective clare:
1. Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului.
2. Transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori.
Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, a scris Ionuț Moșteanu, pe pagina sa de Facebook.
Noul comandant al celor de la CSA Steaua a administrat complexul sportiv din Ghencea, după ce a acumulat experiență militară, fiind trimis în mai multe misiuni.
Steaua București, blocată pentru al cincilea an în Liga 2
Steaua București participă pentru al cincilea sezon consecutiv în Liga 2, deși „militarii” au participat de fiecare dată în play-off și au obținut de două ori promovarea pe plan sportiv.
Echipa din Ghencea nu are dreptul de a promova în prima ligă, întrucât cluburile de drept public nu pot accesa primul eșalon din România.
„Militarii” să-și schimbe forma de organizare în una de drept privat pentru a avea drept de promovare în Liga 1.
Celelalte echipe din Liga 2 care nu au drept de promovare:
- CS Tunari (nou-promovată)
- CS Dinamo (nou-promovată)
- CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
- Gloria Bistrița (nou-promovată)
- CS Afumați
- CSM Slatina
- CSC Șelimbăr
- CSC Dumbrăvița