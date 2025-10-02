A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League

Rakow-U Craiova. Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat partida de debut a oltenilor în Conference League.

Meciul va avea loc astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei, a fost rugat să compare echipa poloneză cu o formație din Liga 1.

Mirel Rădoi a comparat Rakow cu Rapid

Tehnicianul oltenilor a făcut o paralelă cu echipa lui Costel Gâlcă.

„La nivel de organizare defensivă, din meciurile pe care le-am văzut, pot să compar Rakow cu organizarea defensivă a Rapidului , chiar dacă n-am întâlnit-o direct până acum. Totuși, nu au același sistem de joc.

Cu o precizare: cred că nicio echipă în România în momentul de față nu poate alcătui un prim «11» atât de puternic la nivel individual, unu contra unu.

Și dacă vorbim de jocul direct, cred că aș putea să asemăn foarte mult cu jocul Botoșaniului. Nu combinativ, dar jocul direct.

Suntem cu toții într-o competiție nouă. Și cred că e normal ca în momentele astea, pe lângă echilibru, să ai curaj. Pentru că ai numai de învățat în astfel de momente, cum ar fi debutul în cupele europene.

Așa putem simți ceea ce înseamnă pericolul pentru viitor, sau ceea ce poate însemna să supraestimăm această competiție și adversarul nostru de mâine seară”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, despre antrenorul lui Rakow: „Este cunoscut a fi «mastermind»”

Întrebat dacă a înțeles jocul lui Rakow și dacă l-a decriptat pe antrenorul polonezilor, Marek Papszun, Rădoi a spus:

„ Așa cum bine știți, (n.r. - Marek Papszun) este cunoscut aici ca fiind un «mastermind» (n.r. - creierul echipei). Sunt sigur că urmărește această conferință cum și eu fac atunci când vorbesc alți antrenori.

Și sunt curios dacă le-am decriptat mesajele pentru mâine seară. Are trei momente, două pe organizarea defensivă și unul pe organizarea ofensivă.

Chiar sunt curios dacă doar sunt întâmplătoare la analiză sau chiar le are. Sper că el nu l-a descoperit pe al meu”.

Obiectivul nostru este să câștigăm și să mergem pe cât se poate în această competiție. Și nu cred că există cineva în acest moment din club care să gândească diferit față de cum gândesc eu. Assad Al Hamlawi, atacant U Craiova

Programul Universității Craiova în Conference League

2 octombrie, ora 22:00: Rakow - U Craiova

2 octombrie, ora 22:00: Rakow - U Craiova

23 octombrie, ora 22:00: U Craiova - FC Noah

6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova

27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05

18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

