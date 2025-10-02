Inter, „bătrâna” Europei! Ce loc ocupă echipa lui Chivu în clasamentul cluburilor cu cei mai în vârstă jucători  + cum arată TOP 10

Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu (44 de ani), se află în topul formațiilor cu cea mai ridicată medie de vârstă.

Într-o analiză realizată de CIES Football Observatory, clubul italian ocupă locul trei în clasamentul celor mai „bătrâne” echipe din TOP 5 campionate în Europa.

Inter, în topul celor mai vârstnice echipe

După decepția suferită în finala Ligii Campionilor, scor 5-0 în favoarea celor de la PSG, Inter nu a făcut schimbări radicale în echipă.

În ciuda sosirii lui Chivu la echipă, italienii au păstrat nucleul de jucători din sezonul trecut. Conform analizei celor de la CIES Football Observatory, Inter ocupă locul trei în clasamentul celor mai „bătrâne” echipe, cu o medie de vârstă de 29,35 de ani.

Jucătorii cu vârste cuprinse între 26 și 29 de ani reprezintă 53,4% dintre cei folosiți. Jucătorii sub 21 de ani reprezintă doar 9%, cei cu vârste cuprinse între 22 și 25 de ani doar 4,6 %, în timp ce „veteranii” de peste 30 de ani reprezintă nu mai puțin de 30%.

Pe primele două poziții ale clasamentului se află Napoli, colega de campionat a celor de la Inter, și Rayo Vallecano, echipa la care este legitimat internaționalul român Andrei Rațiu.

Transferurile realizate de Inter în această vară:

Luis Henrique, 23 de ani, de la Olympique Marseille

Ange-Yoan Bonny, 21 de ani, de la Parma

Andy Diouf, 22 de ani, de la Lens

Petar Sucic, 21 de ani, de la Dinamo Zagreb

Nicola Zalewski, 23 de ani, de la AS Roma

Topul celor mai „bătrâne” echipe

1. Napoli (Serie A) - 29,56 de ani

2. Rayo Vallecano (La Liga) - 29,5

3. Inter Milano (Serie A) - 29,35

4. Real Oviedo (La Liga) - 28, 61

5. Osasuna (La Liga) - 28,57

6. Bayern Munchen (Bundesliga) - 28, 55

7. Mainz (Bundesliga) - 28,46

8. Everton (Premier League) - 28,4

9. Aston Villa (Premier League) - 28,35

10. Mallorca (La Liga) - 28,29

