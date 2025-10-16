„I-a făcut bagajele și l-a luat” Cum a ratat Dinamo transferul unuia dintre cei mai apreciați tineri din Liga 1: „Toată lumea zicea că îl luăm”
Kevin Ciubotaru, dreapta, în duel cu Musi. Foto: Sport Pictures
„I-a făcut bagajele și l-a luat” Cum a ratat Dinamo transferul unuia dintre cei mai apreciați tineri din Liga 1: „Toată lumea zicea că îl luăm”

Ștefan Neda
Publicat: 16.10.2025, ora 21:54
Actualizat: 16.10.2025, ora 23:33
  • Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre momentul în care clubul a ratat transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
  • Jucătorul crescut în Italia este unul dintre cei mai promițători tineri din Liga 1, cu o evoluție foarte bună în acest start de sezon.

Ciubotaru s-a remarcat în actuala stagiune la Hermannstadt, sub comanda lui Marius Măldărășanu, iar efortul său a fost răsplătit cu o convocare la naționala mare, pentru acțiunea din luna octombrie.

Andrei Nicolescu: „Vine Dani Coman, îi face bagajele și îl semnează”

Oficialul „câinilor” a dezvăluit că Ciubotaru era deja înțeles cu Dinamo, însă o neglijență din interior a făcut ca mutarea să nu se mai realizeze.

„Pe Kevin Ciubotaru îl luăm în cantonament cu noi, face cantonamentul, vine la Săftica, îl cazăm, îi dăm contractul. Imediat după promovare.

Toată lumea, că îl luăm, e jucător bun, vine Vlad Iacob (n.r. fostul administrator special) şi spune: «Trebuie să mă mai uit eu la el, să-l mai verific, nu putem să semnăm, mai aşteptaţi un pic».

Mă sună taică-su şi îi zic lui Vlad: «Semnează-i contractul jucătorului ca să fim [înţeleşi]». «Da, da, n-am timp astăzi», că nu ştiu ce.

Vine Dani Coman în seara aia, îi face bagajele, îl ia, îl duce la Sibiu şi îl semnează”, a declarat Nicolescu, la SportCast cu Sile, potrivit orangesport.ro.

Kevin Ciubotaru, în cantonament cu Dinamo în Slovenia, în vara lui 2023. foto: Captură Radio Dinamo Kevin Ciubotaru, în cantonament cu Dinamo în Slovenia, în vara lui 2023. foto: Captură Radio Dinamo
Kevin Ciubotaru, în cantonament cu Dinamo în Slovenia, în vara lui 2023. foto: Captură Radio Dinamo

Kevin Ciubotaru a bifat 45 de minute în amicalul cu Moldova, 2-1, care a marcat debutul său la naționala mare, iar la Hermannstadt a adunat 11 apariții în acest sezon de Liga 1, în care a reușit o pasă decisivă, în victoria de pe Giulești, 2-1.

