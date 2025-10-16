Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație” +16 foto
Edi Iordănescu foto: Sport Pictures
Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație”

Ștefan Neda
Publicat: 16.10.2025, ora 21:16
Actualizat: 16.10.2025, ora 21:16
  • Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit pe tema tensiunilor din jurul echipei naționale.
  • Fostul selecționer îl susține pe Mircea Lucescu în aceste momente dificile și a dat de înțeles că ia în calcul o posibilă revenire pe banca primei reprezentative.

Mircea Lucescu a fost implicat în ultimele acțiuni ale naționalei în conflicte fie cu presa, fie cu propriii jucători, iar Iordănescu a transmis că înțelege momentele prin care trece actualul selecționer.

„Asta mi-a zis” MM Stoica a dezvăluit reacția lui Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit cu Austria și i-a cerut scuze: „Pentru mine e o surpriză mare”
„Asta mi-a zis” MM Stoica a dezvăluit reacția lui Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit cu Austria și i-a cerut scuze: „Pentru mine e o surpriză mare”
„Asta mi-a zis” MM Stoica a dezvăluit reacția lui Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit cu Austria și i-a cerut scuze: „Pentru mine e o surpriză mare”

Edi Iordănescu: „Am toată convingerea că Federația îl susține”

Întrebat dacă el este prima opțiune în cazul unei plecări a lui Lucescu, Edi Iordănescu a explicat situația.

„Bun, e important să clarificăm, cu o singură mențiune. Eu sunt cu trei zile înainte de meci și sunt într-o poziție destul de ingrată pentru a comenta despre echipa națională, atât timp cât eu sunt antrenorul unei echipe de club și, în același timp, echipa națională are un selecționer care este în plină activitate și cu un obiectiv în desfășurare.

O să încerc să fiu scurt și la obiect, dar în același timp să nu las loc de interpretări. Nu cred că există acest subiect în acest moment și eu nu mă pot hazarda să intru nici măcar într-o discuție ipotetică.

Atunci când am fost selecționerul echipei naționale a României am început destul de greu, vă aduceți aminte campania Ligii Națiunilor. O perioadă care a fost foarte dificilă din toate punctele de vedere, a fost o perioadă și pentru mine de cunoaștere, de analiză, de construire a unui plan, a unei strategii.

Dar a fost foarte multă presiune și tensiune în jurul echipei naționale. Și Federația am simțit tot timpul că mi-a fost alături, m-a susținut, am avut multe momente de discuții, de analiză, am avut suport total și am știut tot timpul că nu se pune problema să se discute și cu alți antrenori.

Am toată convingerea, așa cum i-am cunoscut pe cei din Federație, în frunte cu președintele, că atunci când au un selecționer, mai ales unul cu experiența, cu priceperea, cu istoricul pe care îl are domnul Lucescu, îi oferă tot suportul”, a declarat Edi Iordănescu, la Digi Sport Special.

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
+16 Foto
Edi Iordănescu: „E firesc să rămână o ușă deschisă și pentru mine”

Deși a evitat comentarii care să creeze discuții sau tensiuni la Legia, fostul selecționer crede că FRF ar trebui să-l ia în calcul pentru o posibilă revenire în viitor, mai ales pe fondul rezultatelor de la Euro 2024.

„Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație, cred că este un lucru firesc. Am rămas într-o relație foarte bună. A fost refuzul meu de a continua atunci, cum am spus, pe motive exclusiv personale.

Deci e normal să am dialog cu cei din jurul Federației, suntem într-o relație de amiciție. Am performat, am fost până la urmă singurul antenor care în ultimii nouă ani a calificat România la un turneu final. Și știți că nu-mi place foarte mult să vorbesc despre mine.

Am avut succes, am câștigat acolo o grupă, am avut cel mai bun rezultat din istoria echipei naționale la turneele finale. E normal să fim într-o relație bună și cred că e firesc ca o ușă să fie deschisă și pentru mine la echipa națională în viitor”, a mai spus Iordănescu.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
