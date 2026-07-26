FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1

FCSB a învins-o pe Csikszereda cu scorul de 2-0 și are maximum de puncte după primele două etape disputate în Liga 1.

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FCSB a început perfect partida de la Miercurea Ciuc. În minutul 3, după un atac prelungit al roș-albaștrilor, Mihai Toma i-a pasat lui Risto Radunovic, care se afla în poziție centrală în afara careului.

Muntenegreanul nu a stat deloc pe gânduri, și-a așezat mingea și a șutat puternic spre poarta lui Pap. Balonul a intrat direct în vinclu, portarul celor de la Csikszereda neavând nicio șansă.

FCSB a continuat să controleze partida și și-a mărit avantajul în minutul 16. Atunci, Dennis Politic a șutat tot din afara careului, mingea a fost deviată de fundașii ciucanilor și a intrat în poartă.

Echipa antrenată de Marius Baciu a mai avut alte atacuri la poarta adversă, dar nu a mai reușit să înscrie, iar prima repriză s-a încheiat cu scorul de 2-0.

Repriza secundă a început în forță, ambele echipe bifând ocazii mari în doar câteva minute. Partida s-a echilibrat pe parcurs și nu s-au mai marcat alte goluri.

Csikszereda a încercat să înscrie pe final, după mai multe ocazii la poarta lui Ștefan Târnovanu, dar fără succes, iar partida de la Miercurea Ciuc s-a încheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor 2-0, care au maximum de puncte după două etape.

Csikszereda - FCSB 0-2

Au marcat: Radunovic (3), Politic (16)

Final de meci la Miercurea Ciuc!

Partida este prelungită cu minimum trei minute.

Min. 86 - Anderson Ceara a încercat să înscrie de la mare distanță, dar șutul acestuia a fost prins fără mari probleme de Târnovanu.

Min. 81 - Ocazie mare ratată de Csikszereda. Șutul lui Bota a fost apărat în ultimul moment de Târnovanu, după ce apărarea roș-albaștrilor a avut de suferit.

Min. 76 - Încă două schimbări la FCSB. Ies David Popa și Risto Radunovic și intră Luca Stancu și Joao Paulo.

Min. 74 - Șutul lui Bîrligea este prins cu ușurință de Pap.

Min. 68 - Andre Duarte îl faultează pe Csuros la mijlocul terenului și a oprit un contraatac al ciucanilor.

Min. 59 - Labonne a fost aproape de primul gol la FCSB, dar șutul acestuia a fost apărat de Pap.

Min. 57 - Octavian Popescu a centrat în fața porții, iar David Popa a avut o ratare colosală. Acesta a șutat pe lângă poartă, dintr-o poziție favorabilă.

Min. 53 - FCSB continuă să pună presiune la poarta adversă, dar ciucanii reușesc să intre în posesia mingii.

Min. 46 - Două schimbări la FCSB. Stoian și Politic părăsesc terenul și sunt înlocuiți de Bîrligea și Octavian Popescu.

Pauză la Miercurea Ciuc.

Min. 45 - Ocazie mare ratată de Csikszereda. În urma unui corner, Anderson Ceara i-a pasat lui Paszka, care a șutat puternic din afara careului. Târnovanu a respins mingea fără mari emoții.

Min. 39 - Anderson Ceara a centrat periculos în careu, dar Mihai Toma a avut o intervenție salvatoare. FCSB a plecat pe contraatac, dar nu a reușit să profite de avantajul numeric.

Min. 29 - Labonne este avertizat cu cartonașul galben după ce l-a tras de tricou pe Trif.

Min. 25 - Csikszereda se află în căutarea golului, dar apărarea celor de la FCSB este de neclintit.

Min. 16 - GOL FCSB (0-2)! Mihai Toma a înaintat spre poarta adversă și a încercat o pasă în careu, dar mingea a ajuns la Dennis Politic. Șutul acestuia din afara careului a fost deviat și s-a oprit în plasa porții lui Pap.

Min. 14 - Șutul lui Florin Tănase este apărat de Eduard Pap.

Min. 10 - Ricardo Pădurariu a avut o intrare dură asupra lui Paszka, cu talpa, iar arbitrul a acordat lovitură liberă pentru Csikszereda. Apărătorul roș-albaștrilor nu a fost avertizat.

Min. 4 - După ce reușita lui Radunovic a fost verificată la VAR, arbitrul validează golul iar meciul se reia.

Min. 3 - GOL FCSB (0-1). Risto Radunovic înscrie un gol superb din afara careului, direct în vinclu, la capătul unui atac perfect reușit de roș-albaștri. Echipa antrenată de Marius Baciu a început perfect partida de la Miercurea Ciuc.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start

Csikszereda : Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Csuros, Veres - Anderson Ceara, Magyar, Bodo - Eppel

: Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Csuros, Veres - Anderson Ceara, Magyar, Bodo - Eppel Rezerve : Deaky, Odor, Dolny, Czekus, Stahl, Szabo, Szalay, Nyitra, Tajti, Bota, Toth, Karacsony

: Deaky, Odor, Dolny, Czekus, Stahl, Szabo, Szalay, Nyitra, Tajti, Bota, Toth, Karacsony Antrenor : Istvan Szabo

: Istvan Szabo FCSB : Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Toma, Radunovic, Tănase - D. Popa, Stoian, Politic

: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Toma, Radunovic, Tănase - D. Popa, Stoian, Politic Rezerve : M. Popa, Udrea, Crețu, Dăncuș, Popescu, Bîrligea, Joao Paulo, Avram, Cisotti, Stancu

: M. Popa, Udrea, Crețu, Dăncuș, Popescu, Bîrligea, Joao Paulo, Avram, Cisotti, Stancu Antrenor : Marius Baciu

: Marius Baciu Stadion : Municipal

: Municipal Arbitru: Flueran Viorel. Asistenți: Filip Alexandru Adrian și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu

Istvan Szabo: „Nu noi suntem favoriți, dar nu intrăm pe teren cu mâinile ridicate”

Istvan Szabo, antrenorul formației din Miercurea Ciuc, nu se așteaptă ca FCSB să își menajeze cei mai importanți jucători, în ciuda programului încărcat.

„Vorbim despre o echipă cu o forță de joc foarte mare, care practică un fotbal ofensiv foarte bun. Nu noi suntem favoriții meciului, dar asta nu înseamnă că intrăm pe teren cu mâinile ridicate.

Vrem să le oferim suporterilor din Miercurea Ciuc un joc după care să putem ieși de pe teren cu capul sus. Asta poate însemna un punct sau chiar trei, dar, desigur, în sport există și posibilitatea unei înfrângeri.

Trebuie însă să avem atitudine. Vreau să văd un progres și aștept un joc mai bun decât cel de săptămâna trecută”, a spus Szabo, conform fkcsikszereda.ro.

Nu voi cădea în capcana de a-i subestima. Văd în FCSB o echipă foarte puternică și mă aștept să joace cu cel mai bun lot. Sportivii trebuie să se refacă în trei sau patru zile. Mai ales la începutul campionatului, nu pot fi invocate suprasolicitarea sau oboseala. Noi trebuie să ne concentrăm exclusiv asupra propriei prestații. Istvan Szabo, antrenorul Csikszereda

Marius Baciu: „O echipă mare trebuie să se adune”

FCSB vine după înfrângerea cu Auda, scor 2-3, din preliminariile Conference League.

„Suntem la începutul campionatului. Încercăm să ne regăsim, să ne adunăm, să fim un lot competitiv și să găsim cel mai bun «11» în fiecare săptămână.

E un joc cu Csikszereda, o echipă care a pierdut prima etapă, dar a avut momente bune. Am văzut o echipă organizată. Știm cu toții că acasă au un joc agresiv, pierd foarte greu.

Am avut o ședință de recuperare. Astăzi e cea mai grea zi, după joc. Sperăm să recuperăm, în primul rând, jucătorii foarte bine”, a declarat Marius Baciu.

Starea... Încercăm să îi adunăm. Nu e ușor să pierzi în ultimul minut. Pentru mine e clar. Ori că făceam egal, ori că am pierdut, tot trebuie să câștigăm meciul care va urma. A fost rândul nostru să suferim. O echipă mare trebuie să se readune. Marius Baciu, antrenor FCSB

Cele două formații s-au întâlnit de trei ori în principala competiție internă. Fiecare echipă a obținut câte o victorie, iar un meci s-a încheiat la egalitate.

14 septembrie 2025 : FK Csikszereda - FCSB 1-1

: FK Csikszereda - FCSB 1-1 1 februarie 2026 : FCSB - FK Csikszereda 1-0

: FCSB - FK Csikszereda 1-0 1 mai 2026: FK Csikszereda - FCSB 1-0

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