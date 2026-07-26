Continuă execuțiile de generic FOTO: Risto Radunovic a reușit un adevărat GOLAZO în meciul Csikszereda - FCSB

Csikszereda - FCSB. Risto Radunovic (34 de ani), jucătorul roș-albaștrilor, a înscris un gol superb în debutul meciului din etapa a doua a Ligii 1.

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Echipa antrenată de Marius Baciu a început ca din tun meciul de la Miercurea Ciuc. În minutul 3, Florin Tănase a fost lansat pe partea stângă și a sprintat spre poarta apărată de Eduard Pap.

FOTO. Golul superb înscris de Risto Radunovic în Csikszereda - FCSB

Ajuns în apropierea careului advers, Tănase i-a pasat tânărului Alexandru Stoian. Acesta a continuat alergarea și, de pe partea stângă, a centrat în fața porții.

Acolo s-a aflat David Popa, care a vrut să dribleze câțiva adversari. În cele din urmă mingea a ajuns la Mihai Toma, care i-a pasat lui Risto Radunovic în afara careului, pe parte centrală.

Muntenegreanul și-a așezat mingea și a șutat puternic, cu piciorul stâng. Radunovic a reușit să trimită mingea direct în vinclu, neacordându-i nicio șansă lui Eduard Pap.

Risto Radunovic a bifat prima sa reușită în acest sezon, după trei meciuri jucate. Fundașul stânga, care evoluează pe postul de mijlocaș în acest meci, este cotat la 550.000 de euro, conform Transfermarkt.

Dennis Politic a dus scorul la 2-0 în minutul 16, după ce șutul acestuia a fost deviat de fundașii ciucanilor, iar mingea a intrat în poartă.

Csikszereda - FCSB, echipele de start:

Csikszereda : Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Csuros, Veres - Anderson Ceara, Magyar, Bodo - Eppel

: Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Csuros, Veres - Anderson Ceara, Magyar, Bodo - Eppel Rezerve : Deaky, Odor, Dolny, Czekus, Stahl, Szabo, Szalay, Nyitra, Tajti, Bota, Toth, Karacsony

: Deaky, Odor, Dolny, Czekus, Stahl, Szabo, Szalay, Nyitra, Tajti, Bota, Toth, Karacsony Antrenor : Istvan Szabo

: Istvan Szabo FCSB : Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Toma, Radunovic, Tănase - D. Popa, Stoian, Politic

: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Toma, Radunovic, Tănase - D. Popa, Stoian, Politic Rezerve : M. Popa, Udrea, Crețu, Dăncuș, Popescu, Bîrligea, Joao Paulo, Avram, Cisotti, Stancu

: M. Popa, Udrea, Crețu, Dăncuș, Popescu, Bîrligea, Joao Paulo, Avram, Cisotti, Stancu Antrenor : Marius Baciu

: Marius Baciu Stadion : Municipal

: Municipal Arbitru: Flueran Viorel. Asistenți: Filip Alexandru Adrian și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu

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