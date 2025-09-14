CSM București a spart gheața  „Tigroaicele” au revenit de la -4 goluri și au câștigat primul meci din Liga Campionilor

CSM București - Ferencvaros 31-28. „Tigroaicele” au obținut primul succes al sezonului în grupa B din Liga Campionilor .

. Campioana României a reușit să recupereze un deficit de 4 goluri.

CSM București a depășit rapid înfrângerea dramatică din prima etapă, împotriva celor de la Ikast Handbold. Campioana României a trecut de finalista Ligii Campionilor, din urmă cu doi ani.

CSM București - Ferencvaros 31-28 . „Tigroaicele”, prima victorie în Liga Campionilor

Într-un meci disputat în sala Dinamo, elevele antrenate de Adi Vasile au deschis scorul, dar ulterior s-au văzut conduse la 4 goluri (10-14).

Până la pauză, CSM a mai marcat de două ori, elanul formației oaspete a continuat și după pauză, dar „tigroaicele” nu au cedat.

În minutul 45 al partidei, au egalat la 21. Peste alte șase minute, campioana României a reușit să preia conducerea (25-24) și nu a mai cedat controlul până la final.

8 goluri a reușit Elizabeth Omoregie, cea care a fost cea mai bună marcatoare a partidei. S-au mai remarcat Emma Friis, cu 6, și Trine Ostergaard, cu 4

Clasamentul grupei B din Liga Campionilor, după 2 meciuri:

Loc/Echipă Puncte 1. Brest Bretagne 4 2. Podravka Vegeta 4 3. Odense 4 4. CSM București 2 5. Ikast Handbold 2 6. Ferencvaros 0 7. Sola 0 8. Krim Ljubljana 0

Adrian Vasile, antrenor CSM București: „E un castel care trebuie apărat”

„Au fost două meciuri de mare luptă, de mare intensitate. Pentru noi, dar și pentru Ferencvaros acest debut cu două echipe complicate nu e deloc simplu.

Echipele trebuie să se cunoască în meciuri. M-a bucurat foarte mult spiritul echipei. Era foarte important să câștigăm. Era important să mergem în această pauză cu o victorie.

Eu iubesc apărarea, cred că fără apărare nu se poate. Dacă spiritul, inima, sufletul echipei se văd undeva, se văd în apărare tot timpul. Acolo este o chestie ancestrală, poate sună filozofic, e un castel care trebuie apărat. Mă bucur că avem fete care se dedică.

Cu siguranță puteam face lucrurile mai bine. Mă bucur că au putut rămâne stabile și să separe apărarea de atac. Sunt foarte mulțumit de noi, de această săptămână, au fost 3 meciuri grele. Sunt lucruri la care trebuie să facem față.

Am făcut o săptămână bună. Jos pălăria pentru fete și pentru staff! Așa se câștigă încrederea. Ne dorim să câștigăm. Avem ținte departe în Liga Campionilor.”, a spus Adi Vasile, conform digisport.ro.

Programul lui CSM București în Liga Campionilor

7 septembrie: 27-28 cu Ikast (deplasare)

14 septembrie: 31-28 Ferencvaros (acasă)

27 septembrie: Brest (deplasare)

5 octombrie: Podravka (acasă)

25 octombrie: Ljubljana (deplasare)

2 noiembrie: Odense (acasă)

8 noiembrie: Sola (deplasare)

15 noiembrie: Sola (acasă)

10 ianuarie 2026: Odense (deplasare)

17 ianuarie 2026: Ljubljana (acasă)

24 ianuarie 2026: Podravka (deplasare)

7 februarie 2026: Brest (acasă)

14 februarie 2026: Ferencvaros (deplasare)

21 februarie 2026: Ikast (acasă)

