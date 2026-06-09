„Nu pun presiune pe mine” Serena Williams explică de ce revine în tenisul profesionist la 44 de ani
Serena Williams
Tenis

„Nu pun presiune pe mine” Serena Williams explică de ce revine în tenisul profesionist la 44 de ani

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 16:28
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 16:30
  • Serena Williams (44 de ani) a vorbit despre decizia de a reveni în circuitul profesionist după o pauză de aproape patru ani.
  • Sportiva din SUA a dezvăluit motivul pentru care a luat această hotărâre și a vorbit despre posibilitatea de a juca și la simplu.
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Sportiva, câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, a primit un wild card pentru proba de dublu a turneului WTA 500 de la Queen’s Club (6-21 iunie).

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Serena Williams: „Copiii mă pot vedea jucând”

Serena Williams va debuta marți seară în proba de dublu a turneului WTA 500 de la Queen’s Club, alături de Victoria Mboko, în optimile de finală. Cele două vor juca împotriva perechii Erin Routliffe - Nicole Melichar-Martinez.

Sportiva americană a explicat ce a determinat-o să revină în tenis la vârsta de 44 de ani.

„În tot acest proces nu pun presiune pe mine. Am avut suficientă presiune în carieră. Acum este vorba despre multe lucruri. Este vorba și despre faptul că ai mei copii mă pot vedea jucând. Olympia este puțin mai mare acum, iar Adira este încă foarte mică, dar sunt momente speciale.

Ca sportiv, îți dorești mereu să te vezi la cel mai înalt nivel. Poate să mai am ocazia să fac asta încă o dată. Sună minunat și este ceva care mă entuziasmează”, a declarat Serena Williams, citat de eurosport.ro.

Fostul lider mondial a dezvăluit că nici nu se gândea la revenirea pe terenul de tenis în urmă cu câteva luni.

În decembrie spuneam că sigur nu mă voi întoarce în circuit. Dar discutam cu mai multe persoane despre diferite posibilități de a mă distra și de a face ceva puțin diferit. Am continuat să vorbim și să vorbim, până când mi-am spus: «De ce nu?». Chiar nu există o explicație mai bună decât asta”.

Serena, despre revenirea la proba de simplu: „Nu pot spune nici da, nici nu”

Odată cu revenirea acesteia la proba de dublu, Serena Williams a mai fost întrebată și despre o potențială prezență a sa la simplu.

„Nu pot spune nici da, nici nu. În acest moment, nu. Simt că probabil trebuie să mă antrenez mai mult dacă vreau să joc simplu. Vom vedea dacă ajung acolo. Acum nu acesta este drumul meu”, a mai adăugat americanca.

Toată lumea m-a susținut foarte mult. Toți mă întrebau: «La ce te gândești?». Iar eu le răspundeam: «Este vară, copiii nu sunt la școală... așa că este momentul perfect să ies pe teren, să mă distrez și să văd ce se întâmplă». Serena Williams

Serena Williams a explicat și ce i-a lipsit cel mai mult în cei aproape patru ani de pauză.

Cel mai mult mi-a lipsit atmosfera. Nu te gândești cu adevărat la călătorii, chiar dacă îmi place să călătoresc. Nu realizezi cât de mult îți plac anumite lucruri până nu renunți la ele.

Am făcut asta toată viața mea și cred că începi să consideri totul de la sine înțeles. Acum pot trăi anumite experiențe într-un mod diferit, alături de familia mea, și asta schimbă perspectiva”.

De ce a ales să joace cu Victoria Mboko: „Mi-a amintit foarte mult de mine”

Williams a vorbit și despre colaborarea cu Victoria Mboko, sportivă care traversează o perioadă foarte bună a carierei.

Canadianca de 19 ani a cucerit primele ei titluri în 2025, la Hong Kong și Montreal, iar în acest an a disputat alte trei finale, Adelaide, Doha și Strasbourg, toate pierdute.

„Îmi amintesc că am urmărit-o jucând la Montreal, turneul pe care l-a câștigat. Am fost foarte impresionată de jocul ei și de atitudinea ei. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că a continuat să câștige și după acel succes.

Mi-a amintit foarte mult de mine. Uneori câștigi un turneu și apoi urmează o perioadă mai dificilă, ceea ce este normal.

Dar mi-a plăcut ambiția și determinarea ei. A fost o decizie importantă. Nu una luată în ultimul moment, dar un angajament făcut foarte târziu. M-am întrebat cu cine voi juca și, în cele din urmă, am ales-o pe ea”, a mai declarat Serena Williams.

Cele două tenismene vor da peste perechea formată din Nicole Melichar-Martinez și Erin Routliffe în optimile de la Queen’s Club.

Nu am nevoie să câștig. Am realizat mai mult decât realizează cei mai mulți oameni într-o viață întreagă, așa că asta nu este important pentru mine. Este important să-mi reamintiți acest lucru, pentru că nu am nimic de demonstrat. Nu am nimic de pierdut, chiar dacă știu că aici totul este despre victorie. Serena Williams

Palmaresul Serenei Williams:

  • 23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)
  • 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams
  • 73 de titluri WTA la simplu
  • Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)
  • 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)

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