Chivu nu renunță Inter pregătește o sumă fabuloasă pentru fundașul care l-ar putea înlocui pe Dumfries. Prima ofertă a fost refuzată

Inter, clubul antrenat de Cristi Chivu (45 de ani), pregătește o ofertă mai mare pentru Marco Palestra, fundașul dreapta al Atalantei.

Fotbalistul de 21 de ani este văzut drept principalul înlocuitor pentru Denzel Dumfries (30 de ani).

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Olandezul, unul dintre jucătorii importanți ai lui Inter în ultimii ani, este aproape de Real Madrid, după ce clubul spaniol a decis să-i activeze clauza de reziliere.

Atalanta cere 55 de milioane pentru fundașul dorit de Chivu la Inter

Pentru Chivu, plecarea lui Dumfries deschide o problemă importantă în banda dreaptă.

Inter l-ar vedea pe Palestra drept prima variantă pentru banda dreaptă. Fundașul de 21 de ani aparține de Atalanta, iar în ultimul sezon a fost împrumutat la Cagliari.

Italianul a atras atenția prin evoluțiile din Serie A, ceea ce i-a adus și debutul la naționala Italiei, iar clubul din Milano l-ar considera o soluție pe termen lung pentru înlocuirea lui Dumfries, conform onefootball.com.

37 de meciuri a bifat fundașul pentru echipa din Sardinia. A marcat un gol și a oferit 4 pase decisive

Inter ar fi oferit inițial 42 de milioane de euro plus bonusuri, însă suma nu a fost suficientă pentru ca transferul Atalanta să accepte transferul.

Acum, Inter ar fi pregătită să ridice oferta la 45 de milioane de euro plus bonusuri.

Atalanta ar cere însă aproximativ 53-55 de milioane de euro și nu pare dispusă, în acest moment, să accepte o formulă cu jucători incluși în tranzacție.

Inter ar fi încercat să-l includă în negocieri și pe Matteo Cocchi, unul dintre tinerii clubului, pentru a reduce suma de transfer, dar clubul din Bergamo preferă o sumă cât mai apropiată de evaluarea stabilită.

35 de milioane de euro este cota de piață a fundașului italian, conform Transfermarkt

Cambiaso, planul B al lui Inter

În paralel, Inter ia în calcul și un plan de rezervă. Andrea Cambiaso, fundașul lui Juventus, ar putea deveni o alternativă dacă negocierile pentru Palestra vor cădea.

Cambiaso a adunat 132 de meciuri pentru Juventus. Înainte să ajungă la Torino, fundașul italian a mai jucat pentru Genoa și Bologna.

Mutarea ar fi una sensibilă, având în vedere rivalitatea dintre Inter și Juventus, dar nerazzurrii ar putea încerca să includă în ofertă un jucător, fie Davide Frattesi, fie Carlos Augusto, plus o sumă de bani.

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