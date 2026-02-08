Reuniunea legendelor FOTO: Gică Popescu și Gică Hagi, prezenți la muzeul dedicat lui Stoichkov, de ziua acestuia » Mesajul transmis

Gică Popescu (58 de ani) și Gică Hagi (61 de ani) au fost prezenți la aniversarea lui Hristo Stoichkov, fost jucător legendar al Bulgariei.

La trei zile distanță de la aniversarea de 61 de ani a lui Hagi, Stoichkov a împlinit vârsta de 60 de ani.

Cei doi membri ai „Generației de Aur” au mers duminică la Sofia, locul unde fostul câștigător al Balonului de Aur și-a serbat ziua de naștere.

Gică Popescu și Gică Hagi, prezenți la aniversarea lui Hristo Stoichkov

Popescu și Hagi au fost unii dintre jucătorii emblematici ai României în anii '90, așa cum a fost și Hristo Stoichkov pentru Bulgaria, în aceeași perioadă.

Cei trei au fost colegi la Barcelona, club la care Stoichkov a cucerit numeroase trofee, dar și Balonul de Aur în 1994, și Liga Campionilor în 1992.

„Alături de prietenul nostru, Hristo Stoichkov, la Sofia, în muzeul dedicat carierei sale legendare.

Un loc special pentru o aniversare cu totul specială. La mulți ani, prieten drag! #60”, a transmis Gică Popescu, pe pagina de Facebook.

În mai 2024, înainte de meciul de retragere al Generației de Aur, unde a participat și Stoichkov, bulgarul a vorbit despre relația cu Hagi și Popescu.

„Am o prietenie specială cu toți jucătorii români, dar mai ales cu Gică Popescu și Gică Hagi. Sunt mai mult decât frați pentru mine.

Hagi a jucat la Madrid, apoi în Italia și a ajuns la Barcelona. Popescu a fost mai întâi la Eindhoven și a ajuns și el la Barcelona.

Eu eram deja la Barcelona. Am făcut un trio extraordinar”, a spus Hristo Stoichkov, potrivit digisport.ro.

