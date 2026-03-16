Mai vine Adrian Ilie la FCSB?  Care este stadiul discuțiilor dintre Gigi Becali și fostul mare atacant

După ce Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, anunțase la începutul lunii că îi va propune lui Adrian Ilie (51 de ani) să preia conducerea noului departament de scouting, lucrurile s-au complicat

Deși declarase în urmă cu doar câteva zile că se va întâlni cu Gigi Becali pentru a discuta despre noul proiect de la FCSB, fostul mare atacant al României nu a mai luat legătura cu patronul campioanei en-titre din Liga 1.

Ce se întâmplă cu venirea lui Adrian Ilie la FCSB

Întrebat dacă a mai discutat cu Adrian Ilie, Gigi Becali a oferit un răspuns foarte scurt, mai degrabă descurajator pentru fanii „roș-albaștrilor”.

„Nu știu nimic, n-am mai vorbit cu el”, a spus Becali, despre posibila venire a lui Adrian Ilie la FCSB, conform gsp.ro.

În urmă cu trei zile, „Cobra” declarase că va ajunge să discute cu finanțatorul de la FCSB în perioada următoare, atunci când va avea mai mult timp.

„O să ajung și la domnul Becali când o să am timp. Nu am ajuns, dar o voi face curând. Legat de numirea lui Mirel Rădoi, nu sunt în măsură să vorbesc”, spunea Adrian Ilie, conform digisport.ro.

Adrian Ilie a mai ocupat o funcție în conducerea FCSB-ului

Fostul atacant de la Steaua, Valencia și Galatasaray a fost manager sportiv la FCSB între iunie 2007 și iulie 2008.

Printre jucătorii aduși în acea perioadă la FCSB s-au numărat și nume importante ca Robinson Zapata, Dayro Moreno și Pawel Golanski.

În cariera sa de fotbalist, Adrian Ilie a jucat pentru Electroputere Craiova, Steaua București, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.

