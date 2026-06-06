Topal nu mai e antrenor la Petrolul! S-a despărțit de club pentru a treia oară! Cine vine în locul turcului

Petrolul Ploiești a anunțat, în mod oficial, despărțirea de Mehmet Topal (40 de ani), odată cu încheierea sezonului.

Care este prima variantă pentru înlocuirea antrenorului, în rândurile de mai jos.

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Tehnicianul turc a încheiat al treilea mandat pe banca „lupilor galbeni”, pe care i-a salvat încă o dată de la retrogradare, la fel ca în stagiunea 2024-2025.

Mehmet Topal nu mai este antrenorul celor de la Petrolul Ploiești

Instalat la finalul lunii martie, după despărțirea de Eugen Neagoe, Topal părăsește clubul după puțin peste două luni, dar cu obiectivul îndeplinit.

„FC Petrolul Ploiești anunță, oficial, încheierea colaborării cu Mehmet Topal, fostul mare international turc aflându-se pe banca tehnică a echipei noastre în ultimele șapte partide ale stagiunii precedente.

A fost, de altfel, cea de-a treia experiență a lui Mehmet Topal la Ploiești, locul unde și-a și început cariera de antrenor, după cele două mandate din perioadele iunie - decembrie 2024 și martie - mai 2025.

În total, Topal i-a condus pe „lupi” în 39 de partide (13 victorii, 16 remize și 10 înfrângeri). Mulțumim Mehmet Topal și mult succes în continuare!

De asemenea, FC Petrolul Ploiești le mulțumește și colaboratorilor lui Mehmet Topal, Cafer Kaynar, Esat Kaan Saka, Kemal Tavaci și Hamit Aykurt, cei care care, la rândul lor, își încheie activitatea la clubul nostru”, a transmis clubul, pe pagina de Facebook.

Ricardo Sousa, posibilul înlocuitor al lui Mehmet Topal

Favorit să-l înlocuiască pe Topal este portughezul Ricardo Sousa (47 de ani), ultima oară antrenor la Vizela.

Ca antrenor, Sousa a mai pregătit Al-Ain, Feirense sau Mafra, club din liga a treia a Portugaliei, unde a avut cel mai lung mandat, adunând 74 de meciuri.

Ricardo este fiul lui Antonio Sousa, fost mare jucător la Porto și Sporting Lisabona în anii '80 și unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale la acea vreme.

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