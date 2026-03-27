O nouă sală de sport  CSM București va construi o sală multifuncțională pe locul unui fost stadion » Investiție de peste 8 milioane de euro

CSM București, club aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului București, ar fi demarat procedurile pentru construirea unei noi săli de sport multifuncționale.

Baza sportivă ar urma să fie amplasată pe terenul fostului stadion Mase Plastice din cartierul Pantelimon.

CSM București va construi o sală multifuncțională pe locul unui fost stadion

Noua sală va avea o capacitate de 824 de locuri și va fi construită pe terenul de 7.470 de metri pătrați al fostului stadion de fotbal.

Baza Mase Plastice a trecut, în ultimii zece ani, prin mai multe planuri de transformare, conform profit.ro.

În 2017, fostul primar Gabriela Firea propunea construirea a 300 de locuințe sociale pe acest teren, proiect ce nu a fost pus în practică.

În 2020, tot în mandatul Gabrielei Firea, stadionul abandonat a fost reamenajat rapid, în doar două luni, incluzând gazon natural și un teren sintetic, vestiare, parcare și facilități pentru tenis de masă.

În ciuda eforturilor, baza sportivă a funcționat mai puțin de doi ani.

Baza a fost închisă, după ce primarul Nicușor Dan a desființat Compania Municipala Sport pentru Toți București, care se ocupase de investiția inițială de aproximativ 190.000 de lei.

Ulterior, terenul a reintrat în stare de degradare, până la transferul său în administrarea CSM, în 2022.

8,3 milioane de euro ar fi investiția estimată pentru noua sală de sport

Proiectul prevede:

Trei terenuri de volei pentru antrenament și un teren pentru competiții internaționale,

Spații de depozitare a echipamentului sportiv,

Sală de fitness, cabinet medical și de fizioterapie,

Vestiare pentru sportivi și copii, cu grupuri sanitare pentru personalul administrativ,

824 de locuri pentru spectatori,

41 de locuri de parcare, dintre care 38 subterane și două pentru autocare.

Suprafața utilă a clădirii va fi de 4.552 de metri pătrați.

Locul unde CSM va construi noua bază sportivă. Sursa foto: Google Earth

Inițiativa CSM face parte dintr-un trend mai larg de modernizare a infrastructurii sportive din Capitală.

Universitatea Politehnică și Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) pregătesc, de asemenea, construirea de complexe polivalente și modernizarea bazelor existente.

