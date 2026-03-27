Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 21:59
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 22:37
  • Tiger Woods (50 de ani) a fost implicat într-un accident rutier în SUA.

Legendarul jucător de golf s-a răsturnat cu mașina în orașul Jupiter Island din statul Florida, scrie ESPN.

Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Poliția a confirmat că Tiger Woods este implicat în accident, însă nu a oferit încă detalii despre starea sa. TMZ susține că nu ar fi suferit răni grave și că ar fi vorba de o coliziune între două mașini.

Accidentul s-ar fi produs în jurul orei 14:00 (20:00, ora României) în orașul în care americanul locuiește.

Într-o imagine surprinsă de WPTV, mașina lui Woods, un SUV Range Rover, apare răsturnată pe partea șoferului

Golferul n-a mai participat în competiții oficiale de mai bine de un an, după ce anul trecut a suferit o ruptură la tendonul ahilean, iar ulterior a fost operat la spate.

Revenise pe gazon săptămâna trecută la o competiție minoră și spera să participe la Mastersul din Georgia, primul turneu important din sezonul 2026.

Accident grav în 2021

În urmă cu 5 ani, Woods s-a răsturnat cu mașina în Los Angeles, în timp ce conducea cu peste 135km/h.

Atunci, jucătorul de golf se afla singur în mașină, un SUV Genesis GV80, când, din cauza vitezei mari, a lovit refugiul dintre benzi, apoi mașina a fost aruncată pe trotuar, unde a izbit un copac și s-a rostogolit de mai multe ori pe spațiul verde.

Woods s-a ales cu multiple fracturi la picioare, fiind transportat la spital, unde a fost operat de urgență.

În 2017, golferul a fost arestat în Palm Beach, Florida, după ce a fost prins băut la volan.

MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Amendă pentru scenografie religioasă UEFA a sancționat cu o sumă uriașă imaginea apărută în peluză
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
Emoții mari cu Pușcaș FOTO. Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Suntem așa cum suntem, pa!

Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
