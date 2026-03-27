Tiger Woods (50 de ani) a fost implicat într-un accident rutier în SUA.

Legendarul jucător de golf s-a răsturnat cu mașina în orașul Jupiter Island din statul Florida, scrie ESPN.

Tiger Woods, implicat într-un nou accident! Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida

Poliția a confirmat că Tiger Woods este implicat în accident, însă nu a oferit încă detalii despre starea sa. TMZ susține că nu ar fi suferit răni grave și că ar fi vorba de o coliziune între două mașini.

Accidentul s-ar fi produs în jurul orei 14:00 (20:00, ora României) în orașul în care americanul locuiește.

Într-o imagine surprinsă de WPTV, mașina lui Woods, un SUV Range Rover, apare răsturnată pe partea șoferului

BREAKING NEWS: Tiger Woods was involved in a car crash today on Jupiter Island, per @ABC.



More news to follow. pic.twitter.com/eg3aJ40rLU — GOLF.com (@GOLF_com) March 27, 2026

Golferul n-a mai participat în competiții oficiale de mai bine de un an, după ce anul trecut a suferit o ruptură la tendonul ahilean, iar ulterior a fost operat la spate.

Revenise pe gazon săptămâna trecută la o competiție minoră și spera să participe la Mastersul din Georgia, primul turneu important din sezonul 2026.

Accident grav în 2021

În urmă cu 5 ani, Woods s-a răsturnat cu mașina în Los Angeles, în timp ce conducea cu peste 135km/h.

Atunci, jucătorul de golf se afla singur în mașină, un SUV Genesis GV80, când, din cauza vitezei mari, a lovit refugiul dintre benzi, apoi mașina a fost aruncată pe trotuar, unde a izbit un copac și s-a rostogolit de mai multe ori pe spațiul verde.

Woods s-a ales cu multiple fracturi la picioare, fiind transportat la spital, unde a fost operat de urgență.

În 2017, golferul a fost arestat în Palm Beach, Florida, după ce a fost prins băut la volan.

