Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!

Consiliul Local Constanța a alocat peste 41 de milioane de lei (aproximativ 8 milioane de euro) pentru construirea stadionului „Gheorghe Hagi”.

Suma este totuși insuficientă pentru a acoperi cofinanțarea de minimum 25% cerută de Guvernul României.

La mai bine de doi ani și jumătate de la demolarea vechii arene, construcția noului stadion încă nu a început.

Consiliul Local din Constanța, primul pas pentru construirea noului stadion

După ce la începutul lunii februarie, Compania Națională de Investiții (CNI) anunța că lucrările la noua arenă nu vor demara înainte de 1 ianuarie 2027, Consiliul Local din Constanța a făcut un prim pas important, ce privește stadionul „Gheorghe Hagi”.

Concret, în ședința de joi, Consiliul Local Constanța a decis să aloce și să vireze pe parcursul anului 2026 fondurile necesare către Compania Națională de Investiții pentru proiectul de construire a stadionului „Gheorghe Hagi”.

Primăria va pune la dispoziție un buget de 41.224.609,71 lei, TVA inclus, informează gsp.ro.

FOTO: Vechiul stadion din Constanța a fost demolat

Fonduri insuficiente

În conformitate cu prevederile OUG 52/2025, finanțarea guvernamentală pentru stadioane și arene sportive va acoperi maximum 75% din valoarea investițiilor, fiind obligatoriu ca unitățile administrativ-teritoriale sau beneficiarii finali să asigure o cofinanțare de minimum 25%.

În acest context, suma alocată de Consiliul Local din Constanța nu este una suficientă pentru a acoperi costurile cerute de Guvernul României, adică 70 de milioane de lei.

Președintele CJC, Florin Mitroi, intenționează să aștepte stabilirea bugetului pe anul în curs înainte de a se pronunța, iar proiectul respectiv nu figurează pe agenda ședinței programate pentru 30 martie.

Vergil Chițac, primarul Constanței, a venit cu o altă teorie și susține că lucrările ar putea începe în luna mai.

„Au fost modificări la fundație, deoarece terenul este nisipos, ceea ce a întârziat proiectul.

După aprobarea de azi, semnăm contractul cu CNI, iar ei vor da ordinul de începere. Estimez luna mai ca dată de start”, a spus edilul în cadrul întrunirii de joi.

Dacă această informație se confirmă, Farul ar putea juca primul meci pe noua arenă în anul 2029.

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

Capacitate: 18.200 locuri

18.200 locuri Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp

aproximativ 64.000 mp Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard

nivel 4, cel mai înalt standard Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%

aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25% Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)

tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente

săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness

centru de conferințe și spațiu expozițional

spații administrative, comerciale și zone de loisir

