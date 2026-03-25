Handbal

Continuă prăbușirea După ce a pierdut primul loc în Liga Florilor, CSM București a fost eliminată fără drept de apel din Cupa României!

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 18:41
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 18:41
  • CSM București - SCM Rm. Vâlcea 27-32. Campioana României nu își revine! Eliminată fără drept de apel din Cupa României, după ce a pierdut și primul loc în Liga Florilor.

Surpriză de proporții în Cupa României, unde deținătoarea trofeului a fost eliminată încă din faza sferturilor.

După ce a pierdut primul loc în Liga Florilor, CSM București a fost eliminată fără drept de apel din Cupa României!

Abia pe locul 4 în Liga Florilor, SCM Rm. Vâlcea a dominat duelul de la București încă din primele secvențe. A marcat de 3 ori fără să primească replică. Primul gol al gazdelor a venit abia după aproape 8 minute de joc.

Încet, încet, „tigroaicele” au reușit să egaleze, 8-8, dar au cedat din nou inițiativa pe final de repriză și au intrat la vestiare cu 3 goluri de recuperat, 12-15.

Lucrurile n-au funcționat însă nici în partea secundă, unde formația din Vâlcea a condus permanent, reușind să se desprindă și la 6 goluri.

În cele din urmă, SCM avea să se impună cu 32-27 și să-și asigure prezența în Final Four.

Pentru CSM, aceasta este cea de-a doua înfrângere consecutivă, după eșecul din derby-ul cu Gloria Bistrița, 18-21, care a costat-o primul loc în Liga Florilor.

„Tigroaicele” nu mai pierduseră două meciuri la rând de aproape un an, din aprilie 2025, când erau învinse de Esbjerg, 22-26, în Liga Campionilor, și de Minaur Baia Mare, 31-32, în campionat.

CSM București nu mai pierduse cu Vâlcea de aproape 5 ani!

Sferturile Cupei României

  • CSM București - SCM RM. VÂLCEA 27-32
  • 28 martie: Minaur Baia Mare - CSM Galați
  • 22 aprilie: Rapid - SCM Craiova
  • 22 aprilie: Gloria Bistrița - Corona Brașov

Cupa Romaniei handbal csm bucuresti scm ramnicu valcea
Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 27 rapid 13 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share