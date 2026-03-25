România U18 a debutat cu dreptul în prima rundă a preliminariilor pentru Euro U19 din 2027, competiție ce va avea loc în Cehia.

Selecționata antrenată de Ion Marin (71 de ani) a trecut, scor 3-1, naționala similară din Andorra.

Într-o partidă disputată la Clinceni, România a deschis scorul prin Alexandru Bota (17 ani), în prelungile primei reprize, cu un șut din jurul punctului de la 11 metri.

România U18, debut cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19

România și-a dublat avantajul, în minutul 63, când Mario David (18 ani), fotbalistul celor de la Sassuolo, după o acțiune șnur la care au mai participat Bota și Denis Țăroi (17 ani).

Cinci minute mai târziu, Andorra a redus din handicap prin Manel Anglada, dar „tricolorii” au avut ultimul cuvânt.

Hunor Batzula (18 ani), jucătorul de la Sepsi, a stabilit scorul final în minutul 81.

Echipa folosită de Ion Marin în meciul cu Andorra:

ROMÂNIA : 1. Răzvan Farcaș (GK) – 2. Costyn Gheorghe, 3. Fabio Bădărău, 14. Christian Vechiu, 13. Raul Avram (6. Matei Ceuca 45′) (5. Bogdan Ungureanu 52′) – 17. Ștefan Amarandei (18. Hunor Batzula 45′), 8. Ianis Podoleanu (16. Robert Drăghici 45′), 15. Rareș Coman, 11. Denis Țăroi – 9. Andrei Roateș (19. Mario David 45′), 10. Alexandru Bota (C);

REZERVE : 12. Luca Crăciun (GK), 7. Sebastian Banu, 20. Fernando Pellegrini;

: 12. Luca Crăciun (GK), 7. Sebastian Banu, 20. Fernando Pellegrini; SELECȚIONER: Marin Ion.

România U18 mai are de disputat două meciuri în rundă a preliminariilor pentru UEFA EURO U19 din 2027.

Prima este programată pe 28 martie, la Tunari, cu Liechtenstein, iar a doua pe 31 martie, tot la Clinceni, cu Danemarca.

Programul meciurilor găzduite de România:

Andorra U18 – România U18 1-3

sâmbătă, 28 martie – România U18 – Liechtenstein U18 , ora 14:00, Stadion Tunari

, ora 14:00, Stadion Tunari marți, 31 martie – România U18 – Danemarca U18, ora 13:00

Lotul ales de selecționerul Marin Ion pentru grupa preliminară B1

Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeș);

Fundași: Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocaru (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia);

Mijlocași: Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Denis Țăroi (UTA Arad), Ștefan Amarandei (Sampdoria / Italia);

Atacanți: Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoșani), Andrei Roateș (Levante / Spania).

Victorie și pentru România U17

Naționala României U17 luptă și ea pentru calificarea la calificarea la EURO 2026, competiție ce va avea loc în Estonia, în perioada 25 mai - 7 iunie.

Selecționata antrenată de Mircea Diaconescu evoluează într-o grupă alături de Islanda, Portugalia și Italia (gazda mini-turneului). Doar prima clasată se califică la turneul final.

În primul meci, „tricolorii” au trecut fără emoții de Islanda, scor 5-2.

Golurile României au fost marcate de Darius Bota ('22), Aleaxandru Goncear ('30, '34), Darius Tripon ('51) și Ioan Precup ('58).

Programul meciurilor este următorul:

Islanda – ROMÂNIA 2-5

Sâmbătă, 28 martie, ora 13:00 (ora locală 12:00), stadion Carlo Angelo Luzi (Gualdo Tadino): Portugalia – ROMÂNIA

Marți, 31 martie, ora 19:00 (ora locală 18:00), stadion Pietro Berbetti (Gubbio): ROMÂNIA – Italia

Lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu este următorul:

PORTARI

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);

FUNDAȘI

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);

MIJLOCAȘI

Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

ATACANȚI

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Mönchengladbach | Germania) , Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI* (Farul Constanța).

* Accidentat la echipa de club, atacantul Rareș SILITRA a fost înlocuit în lot cu Cosmin MIHAI (Farul Constanța).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport