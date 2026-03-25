Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Craiovei, și-a aflat suspendarea după eliminarea din meciul cu Dinamo, 1-0.

Nicușor Bancu a fost eliminat de Horațiu Feșnic chiar înainte de pauza derby-ului de pe Arena Națională, după o intrare dură asupra lui Maxime Sivis (27 de ani).

Întrunită miercuri, Comisia de Disciplină din cadrul FRF l-a sancționat pe căpitanul oltenilor cu două etape de suspendare și o amendă de 3.000 de lei.

Astfel, Bancu va rata meciurile cu CFR Cluj (acasă) și U Cluj (deplasare).

„SC Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova - Eliminare Bancu Nicușor Silviu (oaspeți) - În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD al FRF, se sancționează jucătorul Bancu Nicușor Silviu cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei” , informează lpf.ro.

De asemenea, Tudor Daniel, antrenorul de portari al oltenilor, a fost și el suspendat două etape și s-a ales cu o penalitate sportivă de 640 lei, după ce a fost eliminat în urma unui conflict cu Kennedy Boateng (29 de ani).

În minutul 42, fundașul dinamovist l-a lovit involuntar cu genunchiul în cap pe atacantul oltenilor, Monday Etim (27 de ani), iar tensiunea a escaladat într-o încăierare generală.

