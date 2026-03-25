- Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Craiovei, și-a aflat suspendarea după eliminarea din meciul cu Dinamo, 1-0.
Nicușor Bancu a fost eliminat de Horațiu Feșnic chiar înainte de pauza derby-ului de pe Arena Națională, după o intrare dură asupra lui Maxime Sivis (27 de ani).
Întrunită miercuri, Comisia de Disciplină din cadrul FRF l-a sancționat pe căpitanul oltenilor cu două etape de suspendare și o amendă de 3.000 de lei.
Astfel, Bancu va rata meciurile cu CFR Cluj (acasă) și U Cluj (deplasare).
„SC Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova - Eliminare Bancu Nicușor Silviu (oaspeți) - În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD al FRF, se sancționează jucătorul Bancu Nicușor Silviu cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei”, informează lpf.ro.
De asemenea, Tudor Daniel, antrenorul de portari al oltenilor, a fost și el suspendat două etape și s-a ales cu o penalitate sportivă de 640 lei, după ce a fost eliminat în urma unui conflict cu Kennedy Boateng (29 de ani).
În minutul 42, fundașul dinamovist l-a lovit involuntar cu genunchiul în cap pe atacantul oltenilor, Monday Etim (27 de ani), iar tensiunea a escaladat într-o încăierare generală.