Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi
CSM Constanța FOTO: Facebook - @csmconstanta
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri, dar n-are bani pentru sportivi

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 19:56
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 19:56
  • CSM Constanța, club finanțat de Primăria municipiului de la malul Mării Negre, cheltuie sume record pentru angajații clubului.

La începutul lunii iulie, Mihai Ochiuleț, președintele CSM Constanța, ar fi făcut o serie de angajări controversate.

CSM Constanța, salarii record pentru angajații clubului, dar sportivii nu sunt premiați

Cheltuielile Clubului Sportiv Municipal Constanța ating valori mari pentru angajații care nu sunt implicați în activități sportive, precum cei din departamentele de comunicare, marketing și pentru operatorii video, susține dobrogealive.ro.

90.000 de lei/lună
ar fi suma pe care CSM Constanța o cheltuie cu angajații care nu sunt implicați direct în activitatea sportivă

Unul dintre cei mai bine plătiți oameni din departamentul de comunicare al clubului ar fi Mihai Petre, fostul consilier al lui Decebal Făgădou, primarul Municipiului Constanța în perioada 2015-2020.

Managerul de comunicare al CSM Constanța ar încasa 8.900 de lei. Astfel, plătind CAS și CASS, clubul de la malul mării ar cheltui 12.900 de lei pentru angajamentul lui Mihai Petre, arată publicația locală menționată mai sus.

De asemenea, directorul de marketing al clubului, Marius Rusescu, angajat la începutul lunii iulie, este plătit de CSM cu suma de 9.500 de lei net/lună, adică aproximativ 14.000 de lei brut/lună.

Alte salarii din departamentele non-sportive ale CSM Constanța:

  • Andrei Cernat, referent marketing - 7.500 lei/lună net (11.500 lei/lună brut)
  • Radu Popa, operator video - 12.500 lei/lună net (20.500/lună brut)
  • Liliana Popa, operator video - 12.500 lei/lună net (20.500/lună brut)
Pentru anul 2024, pentru performantele obținute sportivii nu au fost premiați. În anul acesta, clubul se va afla într-o situație similară și nu va putea recompensa munca unor jucători și antrenori. Andrei Szemerjai, antrenor coordonator al secțiilor de sporturi individuale CSM Constanța, pe 11 iulie 2025

CSM Constanța a virat sume uriașe în conturile firmei lui Radu Popa

În luna februarie, înainte de a fi angajat la CSM Constanța, Radu Popa a încheiat și un parteneriat cu clubul sportiv, prin intermediul firmei sale, SC R-Video Studio SRL.

Clubul finanțat de primăria orașului a virat 200.000 de lei în conturile firmei lui Radu Popa pentru „servicii video și promovare, comunicare, transmisiuni precum servicii de realizare video, transmise live și postări pe social-media pentru o perioadă de 5 luni”.

Tranzacția dintre firma lui Radu Popa și CSM Constanța (FOTO: Captură - SEAP) Tranzacția dintre firma lui Radu Popa și CSM Constanța (FOTO: Captură - SEAP)
Tranzacția dintre firma lui Radu Popa și CSM Constanța (FOTO: Captură - SEAP)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
salarii CSM Constanţa bani publici mihai ochiulet
