American pentru România Baschetbalistul de la U-BT Cluj a primit cetățenia română » Când va debuta la națională

Baschetbalistul american Daron Russell (27 de ani), transferat în această vară la campioana României, U-BT Cluj, a primit cetățenia română.

Jucătorul va sprijini naționala condusă de Mihai Silvășan (40 de ani) în campania de calificare pentru Campionatul Mondial 2027.

Russell, cunoscut și sub numele de „Fatts”, este originar din Philadelphia și a evoluat la nivel de colegiu pentru universitățile Rhode Island și Maryland. Baschetbalistul nu a fost ales la draftul NBA din 2022 și de atunci nu a mai jucat în Statele Unite.

Președinta Federației Române de Baschet, Carmen Tocală, a explicat motivul mutării și de ce Daron Russell va putea debuta sub comanda lui Silvășan abia în noiembrie.

„Daron Russell vine din ligi superioare, cu o statistică foarte bună. România va juca în calificările pentru Campionatul Mondial, după 7-8 ani în campania de precalificare.

Demersurile pentru naturalizarea lui Daron Russell au fost începute în luna februarie și va debuta în noiembrie pentru naționala României, după depunerea jurământului”, a spus Tocală, conform agerpres.ro.

Russel și-a început cariera de jucător profesionist la Mornar Bar (Muntenegru), unde a înregistrat medii remarcabile: 26,8 puncte, 7,3 pase decisive și 3,7 recuperări în sezonul 2022/2023 al Ligii Adriatice.

Ulterior, a trecut pe la Galatasaray, Manisa BBSK și Pinar Karsiyaka, unde a reușit 16,1 puncte, 4,7 assist-uri și 2,6 recuperări pe meci în stagiunea trecută.

După o scurtă experiență în Taiwan, a semnat în vară cu U-BT Cluj Napoca, echipă care evoluează în EuroCup și ABA League.

Ce urmează pentru naționala României la baschet

Naționala masculină a României va debuta în preliminariile Grupei B ale Campionatului Mondial din 2027 pe 27 noiembrie, în deplasare contra Greciei. Din grupă mai fac parte selecționatele Muntenegrului și Portugaliei.

27 noiembrie 2025: Grecia - România

30 noiembrie 2025: România - Muntenegru

27 februarie 2026: Portugalia - România

2 martie 2026: România - Portugalia

2 iulie 2026: România - Grecia

5 iulie 2026: Muntenegru - România

